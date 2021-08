«Περιμένω να έρθουν να με σκοτώσουν»: Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Αφγανιστάν βιώνει τον τρόμο

Πριν από τρεις εβδομάδες, η Zarifa Ghafari βρισκόταν στο σπίτι της στην Καμπούλ κι ένιωθε ασφαλής. Δε φοβόταν για τίποτα, η ζωή της ήταν οργανωμένη. Σχεδίαζε το μέλλον της – όχι με άγχος, καθώς είχε όλο το χρόνο μπροστά της. Ή έτσι πίστευε. Την Κυριακή, όλα άλλαξαν.

Ταλιμπάν μπήκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν κι εκείνη κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Απλώς τους περίμενε. Περίμενε να τη σκοτώσουν.

«Κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι μαζί τους και με το σύζυγό μου. Και θα έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Έτσι κι αλλιώς, πού να πάω;» είπε στο inews.com.

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE

— Elif Shafak (@Elif_Safak) August 16, 2021