Γνωρίστε τους Kovids: Έχουν ίδιο όνομα με την πανδημία, αλλά καμία σχέση με τον ιό

Δανείζονται το όνομα της πανδημίας χωρίς να το ξέρουν από τότε που γεννήθηκαν και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τότε που ο ΠΟΥ γνωστοποίησε την επίσημη ονομασία της μεταδοτικής νόσου. Ζουν κάπου στην Ινδία και οι ιστορίες που μοιράζονται στα social για την ταύτισή τους με την Covid-19, είναι αστείες αλλά και τραγελαφικές.

Ο Kovid Kapoor από την πόλη Μπανγκαλόρ της Ινδίας έγραψε αυτό το tweet τον Φεβρουάριο του 2020 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε το επίσημο όνομα της πανδημίας. Η ζωή του άλλαξε πολύ από τότε αφού τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο κάθε φορά που πηγαίνει να πάρει καφέ, να κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο ή να δώσει για έλεγχο το διαβατήριο του στο αεροδρόμιο.

Όλοι συσχετίζουν με τον Covid- 19, όχι μόνο τον Kapoor αλλά και κάθε άνθρωπο που έχει κληρονομήσει το σανσκριτικό όνομα Kovid, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν βαρεθεί τις ομοιότητες και τα αστεία. Κάποιοι από αυτούς μοιράζονται στα social τις εμπειρίες για το όνομά τους, που όλοι συνδέουν με την Covid- 19 αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει «ένα λόγιο άτομο».

Ο Kapoor έχει μετατρέψει την αμηχανία σε χιούμορ, λέγοντας στους followers του στο Twitter ότι «είναι θετικός στον Kovid από το 1990», από τότε δηλαδή που γεννήθηκε.

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6