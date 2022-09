Ο Nadal αποχαιρετά τον Federer με ένα υπέροχο μήνυμα: «Ήλπιζα πως αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ»

O Nadal βρήκε τον πιο συγκινητικό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο του αντίπαλο και στενό φίλο, Roger Federer

Στα 41 του, ο σπουδαίος Roger Federer, που έχει χαρακτηριστεί ίσως ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών, αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια τεράστια καριέρα.

Η είδηση σχολιάστηκε με τον πιο συναισθηματικό τρόπο από τον Rafael Nadal, ο οποίος υπήρξε μεγάλος του αντίπαλος αλλά και στενός του φίλος. Για την ακρίβεια, οι Rafa και Roger είναι το το ζευγάρι που έχει δώσει τις πιο συγκλονιστικές μονομαχίες μέσα στο court, στην ιστορία του τένις.

Με ένα σύντομο, αλλά συγκινητικό μήνυμά, ο Nadal τον αποχαιρέτησε λοιπόν από τα court και περιμένει την τελευταία τους συνάντηση στο Λονδίνο, εκεί όπου όμως θα είναι συμπαίκτες στο Laver Cup.

«Αγαπητέ Roger, φίλε και αντίπαλέ μου. Ήλπιζα πως αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ... είναι λυπητερό για μένα προσωπικά και για όλο τον κόσμο του αθλητισμού. Στο έχω πει όταν μιλήσαμε και το μοιράζομαι και εδώ. Ήταν τιμή, χαρά και προνόμιο να μοιραστώ όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, να ζήσω τόσες όμορφες στιγμές εντός και εκτός γηπέδου. Θα έχουμε πολλές ακόμα στιγμές μαζί στο μέλλον, ακόμα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα κάνουμε μαζί, το ξέρουμε αυτό. Για την ώρα, σου εύχομαι ειλικρινά να ευτυχήσεις με τη σύζυγό σου, Mirka, τα παιδιά σας, την οικογένεια και να απολαύσεις το μέλλον. Τα λέμε στο Λονδίνο και στο Laver Cup.», είναι τα όσα αναφέρει ο Nadal στη συναισθηματικά φορτισμένη του ανάρτηση στο Facebook.

Στο μήνυμά του μέσω βίντεο ο Federer ανέφερε τα εξής γύρω από το τέλος της καριέρας του: «Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη ανταγωνιστική φόρμα, αλλά γνωρίζω τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του τον τελευταίο καιρό είναι ξεκάθαρο», αναφέρει ο κάτοχος 22 major τίτλων. «Είμαι 41 ετών. Έχω παίξει πάνω από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια. Το τένις μου έχει φερθεί με περισσότερη γενναιοδωρία από όση θα ονειρευόμουν και τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να ολοκληρώσω την επαγγελματική μου καριέρα. Το Laver Cup την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο μου ATP event. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον, απλά δεν θα είναι σε Grand Slams ή στο tour».

