Πέθανε η Anita Pointer του θρυλικού συγκροτήματος Pointer Sisters

Έφυγε από τη ζωή στα 74 της

Πέθανε η τραγουδίστρια Anita Pointer, μέλος των βραβευμένων με Grammy Pointer Sisters, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η 74χρονη star έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Beverly Hills, έχοντας το πλάι της τα αγαπημένα της πρόσωπα. «Παρά τη βαθιά θλίψη μας για την απώλεια της Anita, μας παρηγορεί ότι ξέρουμε πως πλέον είναι με την κόρη της, Jada και τις αδελφές της, June και Bonnie. Ήταν εκείνη που μας κρατούσε όλους δεμένους και μαζί για τόσο καιρό. Η αγάπη της για την οικογένειά μας θα συνεχίσει να ζει», δήλωσε η οικογένεια σε ανακοίνωση που δημοσίευσε μετά τον θάνατό της.

Οι Pointer Sisters έκαναν αρκετές επιτυχίες τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια "I'm So Excited", "Fire" και "Jump (For My Love)". Αξίζει να σημειωθεί ότι η June και Bonnie ξεκίνησαν ως ντουέτο το 1969 και γρήγορα ενσωματώθηκε η αδελφή τους Anita, που εγκατέλειψε τη δουλειά της ως γραμματέας για να ασχοληθεί με τη μουσική.

Αργότερα τα μέλη των Pointer Sisters έγιναν τέσσερα, όταν προστέθηκε η Ruth Pointer, η οποία είναι η μοναδική από τις αδερφές που βρίσκεται εν ζωή. Η Anita ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη από τις τέσσερις αδελφές της οικογένειας. Το θρυλικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του το 1973 και αργότερα κέρδισε τρία βραβεία Grammy.