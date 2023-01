Gina Lollobrigida: Το sex symbol των '50s και '60s πέθανε στα 95 της

H "La Lollo" έφυγε από τη ζωή σχεδόν μετά από έναν αιώνα ζωής και αξέχαστης καριέρας

Η Ιταλίδα θρυλική ηθοποιός Gina Lollobrigida δεν βρίσκεται πια στη ζωή, όπως μετέδωσε πριν λίγες ώρες το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Η απώλειά της βύθισε στο πένθος τόσο τη χώρα της, όσο και ολόκληρο το Hollywood, καθώς αφήνει πίσω μερικές από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες όλων των εποχών.

Αν και η αίτια θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η ηθοποιός πήρε εξιτήριο από την κλινική μετά από μια πτώση στο σπίτι που της είχε προκαλέσει κάταγμα στο μηριαίο οστό για το οποίο είχε χειρουργηθεί.

Η La Lollo, όπως ήταν το παρατσούκλι της, πέθανε σε ηλικία 95 ετών και ήταν μια από τις σημαντικότερες Ευρωπαίες ηθοποιούς και sex symbol της δεκαετίας του 1950 και του 1960 σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκανε πολλές συνεργασίες με σημαντικούς Ιταλούς σκηνοθέτες όπως οι Pietro Germi, Mario Soldati, Vittorio De Sica.

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '50 η Lollo, όπως ονομαζόταν από τον Τύπο, γίνεται πρωταγωνίστρια διεθνών παραγωγών του Hollywood, όπως Πιο δυνατός απ' τον Διάβολο του John Houston, με τον Humphrey Bogart και την Jennifer Jones, Διασταυρούμενα σπαθιά με τον Errol Flynn και το Η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, με τον Vittorio Gassman.

