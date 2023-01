Ένα 4χρονο αγόρι από τη Βρετανία έγινε το νεότερο μέλος της Mensa

O 4χρονος Teddy Hobbs από το Somerset, είναι η μεγαλύτερη διάνοια του Ηνωμένου Βασιλείου με IQ που διακρίνεται σε όλο τον κόσμο

Υπάρχουν παιδιά που αποκαλούνται «χαρισματικά» αλλά σαν την περίπτωση του Teddy Hobbs, δύσκολα! Λίγο πριν γίνει 4 χρονών, το παιδί- θαύμα από τη Βρετανία κατάφερε να γίνει το νεότερο μέλος της Mensa.

Ο Teddy, που έμαθε να διαβάζει μόνος του σε ηλικία μόλις δύο ετών και τεσσάρων μηνών, γνωρίζει άπταιστη ανάγνωση, λατρεύει τα μαθηματικά και ξέρει να μετρά σε επτά γλώσσες. Για την ακρίβεια, μπορεί να μετρήσει μέχρι το 100 σε μανδαρινικά, ουαλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και φυσικά, στα αγγλικά. Δεν σταματάει το διάβασμα ενώ του αρέσει να διαβάζει και βιβλία του Harry Potter.

Ήταν στα τέλη του περασμένου έτους που o μικρός Teddy Hobbs έγινε μέλος τη Mensa. Κατάφερε να αριστεύσει, σημειώνοντας 139 στα 160 στο τεστ Stanford Binet, κάτι που εξέπληξε τους γονείς του, καθώς δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον υψηλό δείκτη της νοημοσύνης του.

Οι γονείς του χαρακτηρίζουν το γεγονός τυχαίο, καθώς δεν είχαν ποτέ στόχο να μπει στην οργάνωση. «Όταν αποφασίσαμε να κάνει το τεστ, έγινε για να τον βοηθήσει μιας και θα άρχιζε το σχολείο τον Σεπτέμβριο», δηλώνει η 31χρονη μητέρα του, Beth Hobbs. Αφού το ολοκλήρωσε με επιτυχία, ο σύμβουλος της Mensa τους ενημέρωσε για την επίδοσή του κι έτσι σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να γίνει μέλος.

Σε αντίθεση με όσα μπορεί να αρέσουν σε παιδιά της ηλικίας του, ο μικρός Teddy παίζει με εφαρμογές και παθιάζεται με τα παιχνίδια λέξεων. Οι γονείς του προσπαθούν να του διδάξουν τη μετριοφροσύνη, καθώς το IQ ξεπερνά κατά πολύ, εκείνο των συνομηλίκων του. Σύμφωνα με τη μητέρα του, η ιδιοφυΐα του παιδιού της είναι «ευλογία και κατάρα», καθώς δείχνει μικρό ενδιαφέρον για κάποια από τα πιο «φυσιολογικά» πράγματα που μπορεί να απολαμβάνει ένα μικρό αγόρι, όπως τα παιχνίδια.

