Ποιος ήταν ο Βίκτορ Τσανγκ, τον οποίo τιμά σήμερα η Google με doodle

O καρδιοχειρουργός Βίκτορ Τσάνγκ έσωσε τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων αλλά ο ίδιος δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο στη μέση του δρόμου

Σαν σήμερα πριν από 87 χρόνια γεννήθηκε στην Κίνα ο Δρ. Βίκτορ Τσάνγκ και με αφορμή αυτό το γεγονός η Google με το σημερινό της doodle τιμά τον άνθρωπο που ως πρωτοπόρος καρδιοχειρουργός έσωσε εκατοντάδες ανθρώπους αλλά ο ίδιος δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου σε ηλικία μόλις 54 ετών! Το 1984 ο Δρ. Βίκτορ Τσάνγκ άλλαξε τον ρου της (ιατρικής) ιστορίας στην Αυστραλία. Μετά από χρόνια μελετών έκανε την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς σε έναν 39χρονο κουρέα από το Armidale, τον Peter Apthorpe.

Δύο μήνες αργότερα, έσωσε τη ζωή της 14χρονης Fiona Coote, της οποίας η καρδιά εξασθενούσε μετά από επιπλοκές αμυγδαλίτιδας. Δυστυχώς, ο Peter πέθανε λίγους μήνες μετά την εγχείρησή του. Η Fiona, ωστόσο, είναι ζωντανή μέχρι σήμερα. Αυτές οι δυο περιπτώσεις ήταν μόνο η αρχή.

#OnThisDay 8th April 1984 Dr Victor Chang performed the first successful heart transplant in Australia on 14 year old Fiona Coote here at St V's.



The surgery marked the beginning of our transplant service - now recognised as a centre of excellence. pic.twitter.com/kqE23oCXXA