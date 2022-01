Moon Boot: Oι μπότες που φορούν τα It girls στο χιόνι

Τις τελευταίες ημέρες το χιόνι μας έκανε να αισθανθούμε σαν μικρά παιδιά. Παίξαμε χιονοπόλεμο με τους αγαπημένους μας, το θαυμάσαμε από το παράθυρο μας, μερικοί τολμηροί βγήκαν ακόμα και για σκι μέσα στην πόλη! Οι φωτογραφίες από την χιονισμένη Αθήνα πλημμύρισαν τα social media και εκτός από το κατάλευκο σκηνικό έχουν ένα ακόμη κοινό. Τις μπότες που επέλεξαν οι πιο ενημερωμένες και στιλάτες. Τις Moon Boot.

Δεν είναι τυχαίο. Διάσημες stars και supermodels όπως η Dua Lipa και η Hailey Bieber, αλλά και Κim Kardashian και Mariah Carey επαναφέρουν τις κλασικές Moon Boot. Οι oversized μπότες του Y2K είναι ένα ακόμη νοσταλγικό αξεσουάρ που επιστρέφει και είναι πολύ δημοφιλές, καθώς τα μοντέρνα It girls όπως η Βρετανίδα τραγουδίστρια γυρνούν τον χρόνο πίσω για να εμπνευστούν από το στιλ.

Οι Moon Boots, που δημιουργήθηκαν αρχικά τη δεκαετία του 1960 από τον Ιταλό επιχειρηματία Giancarlo Zanatta, είναι εμπνευσμένες από τον αγώνα των ανθρώπων να κατακτήσουν το διάστημα, εξ ου και το όνομά τους και η στιβαρή δομή τους, ιδανική για να αγγίζει κάθε εξωγήινο έδαφος. Ενώ το βαρύ και επιβλητικό σχήμα τους διχάζει, οι πιο στιλάτες γυναίκες τους δείχνουν αδυναμία.





Και μπορεί η Dua Lipa να τις φόρεσε μόνο με το μπικίνι της, τα fashion girls όμως αποφάσισαν ότι φέτος αυτό είναι το must have παπούτσι του χειμώνα και τις ένταξαν στα casual looks τους.

Το ιδιαίτερο στιλ τους, αλλά και η άνετη και ζεστλη κατασκευή τους τις, χρίζει ιδανικές για τις χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα και στην πόλη.