Τα viral sneakers που θα φορούν όλες την άνοιξη του 2022

Τα New Balance είναι το sneaker που βλέπουμε στα πιο επιτυχημένα street style looks και απειλεί να εκθρονίσει ακόμα και τα Jordans

Κάθε σεζόν έχει και το δικό της αγαπημένο It shoe. Ποιος είπε όμως ότι ο όρος It μπορεί να χαρακτηρίσει μόνο πανύψηλα τακούνια; Kι αν σας λέγαμε ότι οι πιο ενημερωμενες fashionista αποθεώνουν τώρα ένα ζευγάρι sneakers με νοσταλγική διάθεση; Τα New Balance και συγκεκριμένα, το μοντέλο 550, αλλά και το 990 είναι τα sneakers που βλέπουμε στα πιο επιτυχημένα street style looks και απειλεί να εκθρονίσει ακόμα και τα Jordans.

Σχεδιασμένα για πρώτη φορά το 1989, αυτά τα sneakers προορίζονταν για το μπακετικό παρκέ,όμως οι λάτρεις της μόδας τα ενσωμάτωσαν στο στιλ τους και ανέδειξαν την life style πλευρά τους. Εν μέρει η επιστροφή τους οφείλεται στον ελληνικής καταγωγής Teddy Santis και τον brand του Aimé Leon Dore που τους έκανε update και τα τοποθέτησε εκ νέουστη λίστα με τα αγαπημένα sneakers του fashion crowd.

Χάρη στην ρετρό γραμμή και την άνετη κατασκευή τους κατέκτησε τo street style, ξεκινώντας από την Κοπεγχάγη, όπου τα Scandi girls το φόρεσαν με chunky αθλητικές κάλτσες και πολύχρωμα outfis.

Το νέο μοντέλο των New Balance διεκδικεί μια θέση και στα δικά σας casual looks της άνοιξης. Μια μοντέρνα πρόταση είναι να τα συνδυάσετε με κοστούμι, αλλά πάντα μπορείτε να τα φορέσετε με το αγαπημένο σας 90s ή mom fit denim.

Aκόμα και με τις πλισέ φούστες της άνοιξη θα ξεχωρίσουν.

Δείτε πώς τα φορούν οι fashion influencers: