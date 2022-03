Γιατί όλες ξαφνικά φορούν vintage Jean Paul Gaultier;

Από τις πρωταγωνίστριες της τηλεόρασης μέχρι τα ρούχα που φορούν τα top fashion icons o oίκος είναι και πάλι δημοφιλής

Πολλά πράγματα στην μόδα κάνουν κύκλους. Ένα από αυτά είναι και η δημοτικότητα των It labels. Είναι συναρπαστικό λοιπόν το γεγονός ότι μετά από 40 χρόνια, ο Jean Paul Gaultier είναι για άλλη μια φορά o αγαπημένος των διασημοτήτων, fashion editors, stylists, αλλά και των social media. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, είδαμε την ποπ σταρ Dua Lipa, τη Violet Chachi του Drag Race και, φυσικά, τις Euphorians — κυρίως τη Barbie Ferreira και την Alexa Demie, να φορούν μερικά iconic κομμάτια του Γάλλου σχεδιαστή από τα τέλη της δεκαετίας του '90. Ακόμη και η Rihanna φόρεσε πρόσφατα JPG.

Σε αντίθεση με άλλους μεγάλους οίκους, όπως η Chanel και ο Dior, ο Jean Paul Gaultier δεν είχε καμία επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Δεν έχει μια τεράστια νέα διαφημιστική καμπάνια, έναν διάσημο ambassador, oύτε καν έναν εξίσου μεγάλο αριθμό followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (στο Instagram, ο αριθμός είναι έως και 3,3 εκατομμύρια, ενώ ανταγωνιστές όπως ο Versace είναι στα 26,4 εκατομμύρια, για να μην αναφέρουμε τον Gucci). Πώς το καταφέρνει ο Gaultier και κυριαρχεί στην μόδα του 2022; Μέσα από μια μεγάλη ιστορία και κληρονομιά αλλά και την αδυναμία που του έχει η ποπ κουλτούρα.

Ο διάσημος σχεδιαστής, το enfant terrible της μόδας, είναι ένας μάγος των υφασμάτων όπως τον αποκαλούν, με ταλέντο στον κορσέ. Αυτή η ικανότητα ήταν χρήσιμη γύρω στο 1990, όταν η Madonna φόρεσε το εμβληματικό κωνικό σουτιέν στη σκηνή, δημιουργώντας έτσι ένα από τα πιο αξέχαστα fashion moments της pop μουσικής. 32 χρόνια αργότερα, αυτό το μπουστάκι εξακολουθεί να περιοδεύει σε μουσεία - αυτήν τη στιγμή εκτίθεται στη Μαδρίτη - και η κληρονομιά του Gaultier είναι δεμένη τόσο σφιχτά με την pop κουλτούρα όσο και οι κορσέδες του.

Η μαγεία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Gaultier δημιούργησε επίσης τα διαστημικά κοστούμια της Milla Jovovich για το The Fifth Element, τις στριπτίζ couture εμφανίσεις της Dita von Tease και το φόρεμα που φορούσε η Carrie Bradshaw ενώ προσπαθούσε (χωρίς επιτυχία) να βγει με τον Mr. Big για πρώτη φορά. Μέχρι το Y2K, ο Gaultier είχε χτίσει ένα brand έτοιμο να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου, και έχτισε το δικό του όνομα ως creative director της Hermes, ακριβώς όταν η τσάντα Birkin μετατράπηκε από ένα σύμβολο του πλούτου σε εμμονή της ποπ κουλτούρας.

Σύμπτωση; Σίγουρα όχι.

Μιλώντας για fashion obsessions της ποπ κουλτούρας, η πρόσφατη mega-αναβίωση του Gaultier συμβαίνει εν μέσω πολλών τηλεοπτικών φαινομένων: Euphoria, And Just Like That... και Bridgerton. Στο μέτωπο του Euphoria, η σχεδιάστρια κοστουμιών Heidi Bivens έχει τροφοδοτήσει την εμμονή με τα '90s items των Gen Z χαρακτήρων της σειράς, με vintage κομμάτια όπως μία σειρά από κιμονό, top και φορέματα του brand από τις συλλογές του 1995 και του 1999 του Gaultier. Kαι η Carrie Bradshaw όμως τίμησε τον σχεδιαστή στο reboot του Sex and the City, And Just Like That..., φορώντας ένα εντυπωσιακό κιμονό από την συλλογή Άνοιξη 1997.

Ορισμένες από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της μόδας, ξεκινώντας από τις αδερφές Kardashian-Jenner είναι επίσης φανατικές θαυμάστριες των vintage JPG. Άρχισαν να φορούν τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του Gaultier γύρω στο 2018, μαζί με άλλα σύγχρονα fashion icons όπως η Megan Thee Stallion, η Cardi B, η FKA Twigs, η Miley Cyrus και η Bella Hadid. Γιατί επέλεξαν τον Gaultier όταν μπορούσαν να φορέσουν κυριολεκτικά τα οτιδήποτε ήθελαν;

Επειδή το sexy πάντα πουλάει, όμως όταν συνοδεύεται από μια μεγάλη ιστορία, sophistication και παριζιάνικη πολυτέλεια είναι ακόμα καλύτερο.

Αυτό μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι του παζλ JPG: Ο Gaultier είναι παντού επειδή εκείνος και η ομάδα του είναι ιδιοφυΐες του marketing. Όσον αφορά τις νέες συλλογές του, ο Gaultier προσκαλεί τους πιο καταξιωμένους σχεδιαστές, όπως ο Olivier Roustieg του Balmain, για να «αναλάβουν» το ατελιέ του κάθε σεζόν. Με αυτήν τη μέθοδο, το Gaultier label διαχωρίζεται από τον 69χρονο σχεδιαστή, με τις συλλογές όμως να εξακολουθούν να έχουν τη δική του «ενέργεια».

Την ώρα που πολλοί σχεδιαστές μπαίνουν στο «Metaverse», ο Gaultier δεν το χρειάζεται, γιατί δημιουργεί το δικό του πολυσύμπαν στην πραγματική ζωή και ξαναγράφει τους κανόνες της high fashion. Εν τω μεταξύ, ο ιδιος ο Jean Paul Gaultier πηγαίνει σε πρωινές εκπομπές στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μιλήσει για πουλόβερ 20 δολαρίων.

Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιο αυθεντικό κομμάτι Gaultier στη δική σας γκαρνταρόμπα, έχετε επιλογές σε διαφορετικές τιμές. Τα αυθεντικά corset dresses Gaultier κοστίζουνt τώρα 20.000 $ σε αξιόπιστους retailers όπως το 1st Dibs και το Vestiaire Collective, ενώ τα μπούστα κοστίζουν πάνω από 2.500 $. Στο eBay και το Depop υπάρχουν επίσης επιλογές, αν και θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για να εντοπίσετε τις αυθεντικές.

Υπάρχει επίσης η τρέχουσα συλλογή Gaultier, η οποία περιλαμβάνει πολλά sheer graphic σχέδια που μοιάζουν με τα πρωτότυπα και διατίθενται σε μεγαλύτερη ποικιλία μεγεθών. Τέλος ο οίκος έχει το δικό του vintage αρχείο για αγορά και ενοικίαση.