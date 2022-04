Η Selena Gomez φόρεσε δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν σε ένα outfit

Μετά από μια χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα γεμάτη με τόσα πολλά υπέροχα παλτό, έκανε μια ανοιξιάτικη εμφάνιση που συνδύαζε δύο μεγάλες τάσεις.

Η Selena Gomez έχει μπει σε απόλυτα ανοιξιάτικο mood. Μετά από μια χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα γεμάτη με τόσα πολλά υπέροχα παλτό που θα θέλαμε να έχουμε κι εμείς στην συλλογή μας, εγκαταλείπει επίσημα τα ponchos, τα puffers και τα teddy coats (τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος) για μια ανοιξιάτικη εμφάνιση που συνδύαζε δύο μεγάλες τάσεις.

Το Σάββατο, η τραγουδίστρια και ηθοποιός παρευρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση Contenders Television του Deadline, φορώντας ένα παστέλ ροζ μίνι φόρεμα. Το φόρεμα που έμοιαζε με τουίντ είχε μικροσκοπικά cut outs στα πλαϊνά και το συνδύασε με ένα ασορτί cropped σακάκι χωρίς γιακά με μαύρα κουμπιά σε αντίθεση. Τόσο το mini, όπως και τα cutouts είναι δύο πολύ δυνατά trends που θα βλέπουμε παντού.

Η Sel φορούσε ακόμα μαύρα μυτερά mules και χοντρούς χρυσούς κρίκους στα αυτιά, ενώ τα μαλλιά της ήταν κυματιστά και πιασμένα μισά μισά.

Στην εκδήλωση, η Selena συναντήθηκε με τους συμπρωταγωνιστές της στο Only Murders in the Building, Martin Short και Steve Martin, στη σκηνή για να προωθήσει τη δεύτερη σεζόν της σειράς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ, η Selena αποκάλυψε ότι αρχικά δίστασε να συνεργαστεί με τους έμπειρους κωμικούς Short και Martin.

«Αισθάνθηκα πραγματικά πολύ κοντά στον χαρακτήρα μου Mabel και μια αίσθηση ότι κερδίζει αυτό το είδος ανεξαρτησίας και γνωρίζει αυτούς τους δύο παράξενους τύπους κατά κάποιο τρόπο», είπε η Gomez. «Με έκαναν να αισθάνομαι απίστευτα άνετα. Φοβήθηκα προφανώς. Έχουν όμως ιδέες για μένα και θα μου δείξουν εμπιστοσύνη, αφήνοντας με να κάνω το δικό μου».