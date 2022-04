H Gigi Hadid φόρεσε το πιο «Coachella» look στο party γενεθλίων της

To look της Gigi Hadid στο party γενεθλίων της μας γύρισε στο 2000

Η Gigi Hadid πριν αποκτήσει την κόρη της Khai, δεν έχανε ποτέ το φεστιβάλ Coachella. Παρά το γεγονός ότι το διάσημο Indie festival επέστρεψε φέτος μετά από δύο χρόνια πανδημίας, το super model δεν ήταν εκεί. Ίσως δεν τις επέτρεψαν οι υποχρεώσεις της ως νέα μαμά, ή ίσως κρατούσε το απόλυτο φεστιβαλικό της look για μια άλλη περίσταση, τα γενέθλια της.

Το μοντέλο γιόρτασε χθες τα 27 της χρόνια περιτριγυρισμένη από φίλους και συγγενείς στη Νέα Υόρκη . Ένα πάρτι στο οποίο μπορούσαμε να δούμε γνώριμα πρόσωπα όπως η αδερφή της Bella, η Blake Lively ή η Emily Ratajkowski. .

Η Αμερικανίδα επέλεξε ένα λευκό δαντελένιο σύνολο με boho αισθητική, ιδανικό τόσο για το πάρτι γενεθλίων της όσο και για να χορέψει στους ρυθμούς του As It Was του Harry Styles στη μέση της ερήμου.

Το σετ του οίκου Dion Lee αποτελείται από λευκό παντελόνι από δαντέλα, κορσέ και ασορτί μακρύ κιμονό. Ολοκλήρωσε το outfit με πολλά διαφορετικά κολιέ στο λαιμό της -όλα τους ασημένια και με πέρλες- και λευκές γόβες στιλέτο.

Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε ένα κομψό wavy ponytail και το make up της λαμπερό, με eyeliner και λάμψεις.