Dries Van Noten S/S 2023: H επιστροφή του στα shows ήταν μια ωδή στην αισιοδοξία

Η επίδειξη του Dries Van Noten, η πρώτη του πασαρέλα μετά από 30 μήνες, ήταν μια μια ωδή στην αισιοδοξία. Όχι μόνο την αντανακλούσε αλλά την ενθάρρυνε επίσης. Αυστηρά δομημένη για να επιτύχει τον πολυτελή αποτελεσματικό στόχο της, αυτή ήταν μια αποτοξίνωση από την μιζέρια μέσα από 64 looks.

Το ξεκίνημα του show βρήκε τους καλεσμένους βυθισμένους στο σκοτάδι, σε ένα τσιμεντένιο δωμάτιο που φωτιζόταν μόνο από τη λάμψη των τηλεφώνων. Τα φώτα άναψαν και παρουσιάστηκαν μια σειρά από ολόμαυρα looks. Ο Van Noten είπε ότι σκεφτόταν τον πίνακα του 1915 του Malevich The Black Square, ένα αφηρημένο μαύρο κενό. Αλλά από τα looks δεν έλειπε η ουσία. Επιβάλλοντας τον αυστηρά ολόμαυρο κανόνα, ανάγκασε τους θεατές να λάβουν υπόψη την υφή, τη δομή και τις σιλουέτες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μια έκρηξη από florals, πτυχωτά βολάν και χρώμα -λίγο και θαμπό στην αρχή, πλούσιο και επιβλητικό στην συνέχεια.

