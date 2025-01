Το 2024 μας έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για μια στροφή από την "ήσυχη πολυτέλεια" σε μια πιο εκκεντρική και έντονη αισθητική, αλλά το 2025 αναμένεται να ανεβάσει την ένταση στο μέγιστο. Οι μέρες του μινιμαλισμού με ουδέτερους, κομψούς τόνους και "very demure, very mindful" σύνολα είναι last year's news. Οι κυρίαρχες τάσεις του 2025 είναι μαξιμαλιστικές και αν τις ακολουθήσεις είσαι στον σωστό δρόμο για να αγκαλιάσεις αυτή την "main character" ενέργεια που βρίσκεται μέσα σου και περιμένει να αποκαλυφθεί.

Θα δούμε ξανά χρωματιστά μοτίβα εμπνευσμένα από τη ρετρό αισθητική των ’70s -όπως ψυχεδελικά σχήματα ή γραφικά σχέδια. Κι αν δεν είναι χαοτικό το σχέδιο, τότε θα είναι σίγουρα το styling, αφού το layering έχει την τιμητική του το 2025. Η νοσταλγία επεκτείνεται και στη δεκαετία του ’80, με τούλινες φούστες με βολάν, color blocking και εκκεντρικές σιλουέτες.

4 fashion trends του 2025 για να αναδείξεις την "main character" ενέργειά σου

© Courtesy of Coperni, Rabanne, Miu Miu

Layering μέχρι να σβήσει ο ήλιος

Το 2025 επιστρέφει δυνατά στο layering (έφυγε ποτέ πραγματικά;). Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είναι λιγότερο "ακατάστατο" και περισσότερο κομψό και προσαρμοσμένο. Στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, όπως της Rabanne, είδαμε στρώσεις βασικών κομματιών με παρόμοια μοτίβα, ενώ οίκοι όπως η Miu Miu πειραματίστηκαν με πολλαπλές στρώσεις, όπως ζακέτες δεμένες πάνω από τοπ.

© Courtesy of Burberry, Prada, Chloe

Τα αντίθετα ελκύονται

Το 2024 καθιερώθηκε το "theory of the wrong shoe" από το TikTok, όπου τα παπούτσια δεν ταιριάζουν αισθητικά με το υπόλοιπο σύνολο. Το 2025 παίρνει τη σκυτάλη με το "theory of the wrong jacket", όπου αθλητικά μπουφάν φοριούνται πάνω από φορέματα κοκτέιλ -μέχρι και στο My Style Rocks το εφάρμοσαν. Στις πασαρέλες Burberry και Rabanne, μονόχρωμα λαμπερά φορέματα συνδυάστηκαν με oversized μπουφάν. Εν τω μεταξύ, οι Chloe, Prada και The Attico συνδύασαν φορέματα με έντονα μπουφάν.

© Courtesy of Alaia, Sportmax, Stella McCartney

Η μόδα του bandeau

Μετά την τάση του “no pants”, οι μεγάλοι αστέρες της μόδας στρέφονται τώρα στην απουσία... μπλούζας. Τα bandeau tops είναι η επιλογή πολλών, όπως η Ζεντάγια και η Κιμ Καρντάσιαν. Συνδύασέ το στυλ με tailored παντελόνια, όπως έδειξαν τα μοντέλα των Sportmax, Prada και Grace Ling, ή δοκίμασε την επιλογή με αέρινες φούστες, όπως στις πασαρέλες των Alaïa και Stella McCartney. Επιπλέον, πιθανότατα έχεις ήδη ένα bandeau στην ντουλάπα σου, οπότε δεν χρειάζεται να ξοδέψεις χρήματα.

Courtesy of Rabanne, Chloe, Loewe

Λουλούδια-ταπετσαρίες

Ποιος θα περίμενε να δει μοτίβα λουλουδιών την άνοιξη;; Ωστόσο, η μόδα το 2025 αγκαλιάζει τα ρομαντικά λουλούδια που θυμίζουν παλιές ταπετσαρίες. Εμπνευσμένα από το cottagecore, αυτά τα θολά παστέλ μοτίβα έκαναν την εμφάνισή τους στις πασαρέλες οίκων όπως οι Chloe και Loewe. Παρότι παραπέμπουν σε διακοσμητικό χαρτί, οι μοντέρνες σιλουέτες τους, όπως οι strapless δημιουργίες και τα tailored κοστούμια, κάνουν την εμφάνιση σίγουρα πιο σύγχρονη. Είναι νοσταλγικό και ρομαντικό στιλ, αλλά και με μια δόση παιχνιδιάρικης φαντασίας. Το “Grandmacore” είναι εδώ.