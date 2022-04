Eλάχιστα δευτερόλεπτα αρκούν για να μας ταξιδέψουν πίσω στο χώρο και τον χρόνο και να μας δείξουν τα δημιουργικά μονοπάτια που μπορεί να πάρει η μόδα, όταν έχει έμπνευση και ανατρεπτική ματιά.

Ο ελληνικής καταγωγής creative director του brand Aime Leon Dore και της New Balance, Teddy Santis, μας έχει πλέον συνηθίσει σε εντυπωσιακές καμπάνιες με μοναδικά νοσταλγική ατμόσφαιρα που ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα. Τον περασμένο Απρίλιο ανακοινώθηκε ότι ο ιδρυτής της Aime Leon Dore, Teddy Santis, θα αναλάβει ως Creative Director για τη σειρά New Balance «MADE in USA». Από τότε, έχουμε δει πολλές συνεργασίες του brand με την Aime Leon Dore.

Αυτήν τη φορά είναι η νέα καμπάνια Teddy Santis New Balance 990 MADE in USA που μας κέντρισε την προσοχή και για την οποία μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο σχεδιαστής, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Βλέποντας το ασπρόμαυρο φιλμ, μια σειρά από απλούς καθημερινούς ανθρώπους, που ζουν και εργάζονται στην Αμερική, διηγούνται μικρές ιστορίες μπροστά στην κάμερα. Ένας ηλικιωμένος Ιταλός, μια Ασιάτισσα ανθοπώλης, ένας κρεοπώλης, ένας φούρναρης, παρελαύνουν μπροστά από τα μάτια μας, υπό τους ήχους της jazz και φορώντας όλοι τα πιο δημοφιλή sneakers της μόδας αυτή την στιγμή.

Ακόμα, ο Santis μοιράστηκε ένα preview των επερχόμενων sneakers, δείχνοντας ότι μπορούμε να περιμένουμε 16 διαφορετικά ζευγάρια από τη σειρά New Balance 990. Δύο χρώματα του 990v1, επτά διαφορετικές αποχρώσεις του 990v2 και επτά του 990v3.

Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κυκλοφορία είναι ελάχιστες, ένα ζευγάρι έχει ήδη εμφανιστεί στο διαδίκτυο, το New Balance 990v2 MADE in USA "Γκρι".

Η σειρά Teddy Santis New Balance 990 MADE in USA αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο έτος. Στο μεταξύ, ρίξτε μια ματιά στα επερχόμενα ζευγάρια.