H Miuccia Prada αποχωρεί από CEO της εταιρείας και ανοίγει τον δρόμο για νέα ανερχόμενα ταλέντα

Μετά την αποχώρηση του Alessandro Michele από την Gucci, η 73χρονη δισεκατομμυριούχος της Prada αποσύρεται από την θέση του CEO μετά από δική της απόφαση

Τα δρώμενα στην βιομηχανία της μόδας αλλάζουν και μάλιστα ραγδαία. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ο Alessandro Michele, Creative Director της Gucci ανακοίνωσε την αποχώρηση του. Την σειρά τώρα πήρε και η Miuccia Prada, η οποία ύστερα από δική της απόφαση ανακοινώνει την αποχώρηση της από την θέση του CEO.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Business of Fashion, η αποχώρηση της Μiuccia Prada και του συζύγου της από την θέση των CEO, σημαίνει πως ο οίκος Prada θα πρέπει να βρει γρήγορα αντικαταστάτες για να ικανοποιήσει τους μετόχους του θρυλικού, ιταλικού οίκου. Τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν ήδη λόγο, πως ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει το ζευγάρι θα είναι μάλλον o πρώην CEO της Luxottica και του τομέα hospitality του LVMH Group, ο Andrea Guerra.

Παρ’ όλο που η 73χρονη δισεκατομμυριούχος φεύγει από την θέση του co-CEO, θα συνεχίσει να είναι creative director του οίκου Miu Miu, αλλά και co-creative director της Prada μαζί με τον γνωστό Βέλγο σχεδιαστή, Raf Simons. Aπό την άλλη, ο σύζυγος της Patrizio Bertelli θα συνεχίσει να είναι Chairman of the Board στον οίκο Prada.

Σκοπός του ζευγαριού είναι να αποχωρήσει από τις ηγετικές θέσεις του επιτυχημένου brand, ώστε να παραχωρήσει αυτές τις θέσεις σε νεότερα μέλη της οικογένειας Prada-Bartelli. Ένας ακόμη πιθανός αντικαταστάτης τους είναι και ο γιό τους, Lorenzo Bertelli, o οποίος αφού μπήκε στο brand το 2017 έχει αναλάβει τον ρόλο της διαχείρισης της ψηφιακής επικοινωνίας του οίκου, του μάρκετινγκ αλλά και των δραστηριοτήτων που προωθούν την βιωσιμότητα. Τον Νοέμβριο του 2021, ο Patrizio Bertelli είχε ανακοινώσει πως ο Lorenzo θα έπαιρνε την δική του θέση στον οίκο μέσα στα επόμενα χρόνια.

"My priority is to lead the #PradaGroup towards a decade of sustainable development according to our pillars: people, environment and culture. With #SeaBeyond we aim to educate new generations to ocean preservation”. Lorenzo Bertelli #PradaGroupImpact https://t.co/38AdsgTZ4h pic.twitter.com/ThqnFBZYbF