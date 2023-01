Armani Privé Spring 2023 Couture: Βενετσιάνικα παλάτια, 77 looks και μια συλλογή που δίχασε

Ο 88χρονος σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani παρουσίασε την Couture συλλογή του και οι εντυπώσεις ήταν ανάμικτες

Ο Giorgio Armani είναι κατά πάσα πιθανότητα ο μόνος σχεδιαστής που έχει την αντοχή ή τη θέληση αν προτιμάτε να κάτσει να σκεφτεί μια ιδέα για το show του και να την υλοποιήσει μέσα από 77 διαφορετικά looks. Αυτή τη σεζόν η Couture συλλογή της Armani Privé για την άνοιξη του 2023 είχε θέμα τον αρλεκίνο. Κάτι που εύκολα συμπέρενε κανείς από τους ρόμβους που είχαν ζωγραφιστεί κατά μήκος της πασαρέλας.

Τα χρώματα βέβαια που χρησιμοποίησε ο σχεδιαστής δεν ήταν τα έντονα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κοστούμια των αρλεκίνων, αλλά ήταν κάπως πιο ξεβαμμένα. Στο σημείωμά του ο Giorgio Armani πριν την αρχή του show αναφέρει ότι οι αποχρώσεις ήθελε να θυμίζουν «τη rococo αισθητική των Βενετσιάνικων παλατιών και το μεγαλείο του φωτός» Jean Paul Gaultier Spring 2023 Couture: Το ασυναγώνιστο tailoring του Haider Ackermann και οι κρυμμένοι κορσέδες

Στην πασαρέλα λοιπόν είδαμε 77 looks που πραγματικά, όλα είχαν κάτι από αρλεκίνο. Ο ρόμβος ήταν σύνηθες στοιχείο στα ρούχα με διάφορες παραλλαγές. Δυστυχώς όμως τα looks φάνηκε ότι δημιουργήθηκαν ώστε να φορεθούν. Να φορεθούν σε διάφορα events, από διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά γούστα και διαφορετικές προσωπικότητες. Δεν υπήρχε μια συνοχή στην συλλογή εκτός από το θέμα του αρλεκίνου. Είδαμε looks που απευθύνονται σε ανθρώπους με χιούμορ, είδαμε looks που θα φορεθούν από πιο συντηρητικές γυναίκες, looks που θύμιζαν 1920, άλλα 1980 και τέλος ένα που ήταν punk.

Φυσικά ωραίες γραμμές, καλοραμμένα τελειώματα, κλασικά σικάτα φορέματα και όλα καλά, απλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το νόημα της δημιουργίας μιας couture συλλογής. Οι άνθρωποι διαλέγουν έναν συγκεκριμένο σχεδιαστή διότι τους εμπνέει και ταιριάζει με τα γούστα τους. Δεν προσαρμόζεται ο σχεδιαστής για να ταιριάξει στα γούστα όλων.

Δείτε το video με όλο το show παρακάτω.