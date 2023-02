(C)OMMON (S)ENSE ss 2023: Με έμπνευση το αθηναϊκό φως

“We share a Common Love for life. We are Common Sense.”

Αντλώντας έμπνευση από το αθηναϊκό φως, το ανήσυχο urban κοινό και τη διαχρονική, αναμφισβήτητη σοφία της απλότητας, το νεοσύστατο ελληνικό eyewear brand COMMON SENSE παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή με γυαλιά ηλίου και οράσεως και αυτοσυστήνεται ως ένα δημιουργικό hub που μοιράζεται την ίδια αγάπη για τη ζωή, το συναίσθημα και το πάθος για δημιουργία.

Η σύγχρονη αισθητική, η έμφαση στη λεπτομέρεια, το urban coolness και η βιωσιμότητα είναι βασικοί πυλώνες της φιλοσοφίας των COMMON SENSE, στοιχεία που διαφαίνονται αμέσως τόσο μέσα από τον ίδιο το σχεδιασμό όσο και από την οπτική ταυτότητα του brand. Όλα αυτά συντέλεσαν στη σύνθεση μιας επιμελημένης συλλογής που αποτελείται από 12 σχέδια γυαλιών ηλίου και 6 σκελετούς οράσεως, για γυναίκες και άντρες, με μινιμαλιστική προσέγγιση και μοναδική, εξαιρετικά άνετη εφαρμογή.

Επνευσμένη και αυθεντική, η παρθενική συλλογή του brand είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Unisex και νεανικά, με έντονη προσωπικότητα και άκρως επίκαιρα στο σχεδιασμό, τα γυαλιά ηλίου και οράσεως COMMON SENSE είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από το πρωτοποριακό HEXETATE®, ένα ανακυκλώσιμο, εξαιρετικά ελαφρύ υλικό, ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι φακοί CR-39 με anti-reflex επιστρώσεις προσφέρουν πιο καθαρή ορατότητα, αναδεικνύοντας τα γυαλιά στο απόλυτο αξεσουάρ για καθημερινή χρήση, χειμώνα καλοκαίρι.

Κοκάλινοι, συμπαγείς και ημιδιάφανοι σκελετοί σε απροσδόκητα χρώματα όπως το πράσινο και το σκούρο κόκκινο αλλά και πιο κλασσικές επιλογές όπως το μαύρο, το καφέ και η ταρταρούγα, εμπλουτίζονται με πρωτότυπους φακούς σε πορτοκαλί, λαδί, γαλάζιες και ροζ αποχρώσεις, μεταδίδοντας περίτεχνα τον παλμό της πόλης και της αστικής ζωής. Η δημιουργική αισθητική του brand διαχέεται και σε διαφανείς crystal clear σιλουέτες αλλά και μεταλλικά γυαλιά με γεωμετρικά σχέδια που αντανακλούν τη μαγεία του αθηναϊκού φωτός μέσα από ασημένιους και χρυσούς ματ σκελετούς.

Το brand COMMON SENSE ακολουθεί τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού καθώς οραματίζεται έναν πιο ηθικό τρόπο ζωής, εστιάζοντας στην αειφορία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, από την πρώτη κιόλας συλλογή λανσάρει eyewear σχέδια που βασίζονται στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στην ευσυνειδησία, καθώς επιλέγει sustainable υλικά, χωρίς φθαλικές ενώσεις και BPA, που είναι μη τοξικά και ασφαλή για το δέρμα. Η υψηλή ανθεκτικότητα των υλικών, η λιτή αισθητική και η αυθεντική προσέγγιση του brand υπόσχονται μια διαχρονική και ταυτόχρονα μοντέρνα συλλογή που αγκαλιάζει το σήμερα και είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Δείτε στην παρακάτω gallery όλη τη συλλογή.