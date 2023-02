«Διασκεδάστε, σεβαστείτε ο ένας τον άλλον, να είστε ασφαλείς». Το runway show της Diesel στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, προκάλεσε αίσθηση και είναι αφιερωμένο στο σεξ, την απόλαυση και, φυσικά, την προφύλαξη

«Μας αρέσει να διασκεδάζουμε στην Diesel και το εννοούμε σοβαρά», δήλωσε αρχικά ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου, Glenn Martens, σε δήλωσή του για την επίδειξη φθινόπωρο/ χειμώνας 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο με 200.000 κουτιά προφυλακτικών, προκαλώντας αίσθηση.

@diesel

«Διασκεδάστε, σεβαστείτε ο ένας τον άλλον, να είστε ασφαλείς», συμπλήρωσε, αφιερώνοντας το show στο σεξ, την απόλαυση και φυσικά την προφύλαξη. Ολόκληρη η συλλογή αφορούσε θέματα ελευθερίας, ευχαρίστησης και πειραματισμού, με τα μοντέλα να εμφανίζονται γύρω από «χιονοστιβάδα» προφυλακτικών, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral, «αγγίζοντας» εκατομμύρια χρήστες.

Στόχος της Diesel μεταξύ άλλων, ήταν να περάσει ένα δυνατό sex positivity μήνυμα και το κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Ο Martens αποκάλυψε επίσης, πως στα καταστήματα Diesel «θα υπάρχουν δωρεάν προφυλακτικά για όλους».

@francesco_nazardo

Όσο για τα looks του show, το οποίο παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο, είδαμε χαμηλοκάβαλα jeans, see through υφάσματα και σκισμένα μεταξωτά φορέματα με αλυσίδες για να είναι σταθερά στο σώμα.

Τέλος να σημειωθεί πως ο Glenn Martens ανέλαβε δημιουργικός διευθυντής της Diesel τον Οκτώβριο του 2020 και από τότε ακολουθεί την στρατηγική του «προκλητικού» μάρκετινγκ και την πολυτέλεια στα jeans παντελόνια, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στη βιομηχανία της μόδας.