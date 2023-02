H&M X Mugler: Μία συνεργασία έρχεται την άνοιξη και ήδη δίνει υλικό για memes

Σίγουρα θα δούμε κορμάκια, πολλά κορμάκια

Τι συμβαίνει όταν το fast fashion συναντά την υψηλή ραπτική; Το feed μας γεμίζει κορμάκια, ενδεχομένως. Η Η&Μ συνεργάζεται με τον Mugler και, μαζί, είτε θα επιβεβαιώσουν αυτήν την εικασία, είτε θα τη διαψεύσουν. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα συζητηθεί.

«Η Η&Μ μοιράζεται με υπερηφάνεια ότι η νέα designer συνεργασία της θα είναι με τον oίκο Mugler», αναφέρει η επίσημη δήλωση του brand. «Η συλλογή Mugler H&M, η οποία δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Mugler, Casey Cadwallader, θα αποτυπώσει το μοναδικό και ζωντανό πνεύμα του Mugler. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη online και σε επιλεγμένα καταστήματα την άνοιξη του 2023».

«Το παρελθόν της H&M με designer συνεργασίες είναι θρυλικό και καινοτόμο. Εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, η H&M εκδημοκρατίζει το high fashion προσφέροντας στο παγκόσμιο κοινό της την ευκαιρία να αποκτήσει ξεχωριστά pieces από high-end σχεδιαστές».

Ακόμη δε γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σίγουρα θα δούμε κορμάκια, πολλά κορμάκια. Και πολλά διάφανα υφάσματα, sexiness, αισθησιασμό. Και το Ίντερνετ δεν είναι έτοιμο – ή είναι, πάρα πολύ;

Το υλικό για memes, πάντως, ήταν εξαιρετικό.

Me shopping the Mugler x H&M collab, where are my morals pic.twitter.com/OfekcOJ9ib February 22, 2023

“mom can i have MUGLER X H&m”

WE HAVE MUGLER X H&m in MIMICO” pic.twitter.com/gKAIggZdXO — Anthony Maganja (@chill_papi) February 23, 2023

My morals leaving my body to buy H&M x Mugler and support fast fashion pic.twitter.com/hRTZsUPXfy — mizge (@mihailo____) February 22, 2023

Κι ενώ κάποιοι ανυπομονούν, άλλοι ζητούν ένα πράγμα: «Όχι κορμάκια στον λαό».

H&M x Mugler. Hmmmm?

Please just don’t do the bodysuit thing. We, the masses, are tired. — Prince of Egypt (@JayTBull) February 22, 2023

Κι άλλοι, απλώς δε θέλουν.

Εμείς απλώς περιμένουμε.