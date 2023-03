Ο αυθορμητισμός του στιλ αποτυπώνεται στη νέα συλλογή Renato Garini SS23

Ανοιξιάτικα χρώματα

Με κυρίαρχο πρωταγωνιστή το χρώμα η νέα συλλογή Renato Garini SS23, μας υπενθυμίζει ότι η φαντασία και η δημιουργικότητα αποτελούν πηγές έμπνευσης για τον κάθε ένα από εμάς, καθώς ξεκλειδώνουν την πιο παιχνιδιάρικη και αυθόρμητη πτυχή του εαυτού μας.

Η έμπνευση κάθε προσωπικότητας δεν έχει μόνο μία έκφανση, αλλά αντίθετα αποτελείται από πολλές και διαφορετικές πτυχές που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Ετσι και η νέα Renato Garini SS23 Collection περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία διαθέσεων που συνολικά συνθέτουν το Σήμερα της Μόδας!

Sleek sneakers με κομψή διάθεση που συμπληρώνουν σύνολα από το πρωί έως το βράδυ, chunky κομμάτια που μαγνητίζουν αλλά και minimal σχέδια για τους λάτρεις του less is more αποτελούν τη βάση μίας συλλογής υποδημάτων που διαθέτει στιλιστικές επιλογές για κάθε ύφος και περίσταση, για άνδρες και γυναίκες. Απροσδόκητες διχρωμίες με ανοιξιάτικο mood, animal print λεπτομέρειες που διαχρονικά προσθέτουν μία cheeky διάθεση και εξαιρετικής ποιότητας υλικά αποτελούν μόνο λίγα από τα «συστατικά επιτυχίας» για μία συλλογή που θα αποτελέσει πόλο έλξης για κάθε λάτρη της μόδας.

Με την αισθητική, την πρακτικότητα και την άνεση να αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του αγαπημένου Ιταλού σχεδιαστή, η νέα συλλογή αποδεικνύει για ακόμα φορά ότι τίποτα δεν θυσιάζεται στο βωμό του στιλ αλλά, αντίθετα, οι αξίες αυτές μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.



Ανακαλύψτε τη συλλογή Renato Garini SS’23 στα καταστήματα Tsakiris Mallas, αλλά και online στο www.tsakirismallas.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τη συλλογή στην παρακάτω gallery!