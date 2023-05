SS23: Στυλ και άνεση πάνε «πακέτο» στα νέα sloggi GO RIBBED

Μπορούν να φορεθούν παντού και πάντα

H κατηγορία GO των sloggi, έχει αγαπηθεί για τα άνετα, καθημερινά και σε μοντέρνα styles εσώρουχα που μπορούν να φορεθούν παντού και πάντα.

Τώρα όμως, η νέα σειρά GO RIBBED από τα sloggi έρχεται για να βρει μια ακόμη μεγαλύτερη θέση στην καρδιά και στο συρτάρι σου, κάνοντας “check” σε όλα σου τα «θέλω». Απίστευτη άνεση, μοντέρνα γραμμή, μαζί με νέα features που απογειώνουν το στυλ και το mood: το ακαταμάχητο ribbed look που θα γίνει δεύτερο δέρμα σου και τη διακριτική δαντέλα στο τελείωμα που θα σου χαρίσει ένα παιχνιδιάρικο elegance. Και τα καλά νέα συνεχίζονται… Τα GO RIBBED, φτιαγμένα από οργανικό βαμβάκι δεν είναι μόνο απαλά για το δέρμα σου, αλλά και για τον πλανήτη! 100% Απαλότητα! Ποτέ το στυλ δεν σε έκανε να αισθάνεσαι τόσο όμορφα!

Για αυτό, όπως κι αν επιλέξεις να περάσεις τις καλοκαιρινές μέρες ή νύχτες σου, απολαμβάνοντας ένα cocktail κάπου έξω, ή απλά αράζοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, τα GO RIBBED έχουν τον τρόπο να σε κάνουν να νιώθεις στιλάτη, ανάλαφρη και δροσερή.

Ανακάλυψε τη σειρά GO RIBBED των sloggi και ζήσε κάθε μέρα με ένα twist αυθεντικού στυλ: Crop top, bralette, short, brazil, tanga, hipster & tai, στις πιο cute αποχρώσεις για να μην ξέρεις ποιο να πρώτο-διαλέξεις!