The BFF Podcast: Το νέο pod του JennyGr ξέρει τα πάντα για Beauty, Fashion και (κυρίως) Fun!

Ό,τι θες να ξέρεις γύρω από την ομορφιά και τη μόδα, πάντα με την απαραίτητη δόση χιούμορ

Απορίες μπροστά από ένα σπυράκι, άγνωστες λέξεις σε ταμπέλες συστατικών, skincare αλχημείες που δεν πετυχαίνουν, πειράματα μόδας με πρότυπο ένα screenshot, αγωνίες γεμάτες «τι να βάλω πάλι» και άλλα είδη απελπισίας μπροστά στον καθρέφτη μας. Στο νέο podcast του JennyGr συζητάμε για ομορφιά και μόδα όπως θα κάναμε με τις φίλες μας, αφήνοντας πίσω τα άγχη της τέλειας εικόνας και χρωματίζοντας την κουβέντα μας με fun διάθεση και πολύ χιούμορ -γιατί τελικά αυτά είναι που μας ομορφαίνουν περισσότερο!

Στο πρώτο επεισόδιο του The BFF Podcast η Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion and Beauty του JennyGr υποδέχεται στο studio την Beauty Editor Ελένη Τσούτση και μαζί λύνουν πραγματικές απορίες ομορφιάς, από αυτές που ντρέπονται ή δεν έτυχε να ρωτήσουν οι γυναίκες του γραφείου. Σοβαρές απαντήσεις, με easy breezy διάθεση και πάντα με έναν στόχο: να μαθαίνουμε πώς να προσέχουμε την εικόνα μας, χωρίς όμως να την παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά.

