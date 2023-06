D2Naughty: Με supermodels των 90's, πορνοστάρ και την Julia Fox, το πιο Y2K show των DSquared2 τα είχε όλα

«It’s snob meets knob», είπαν ο Dean και ο Dan, και το είδαμε να γίνεται στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Ήταν flashy, ήταν trashy κι εμείς ζήσαμε για αυτό. Ο Dean και ο Dan Caten, δηλαδή οι DSquared2, έκλεισαν την πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με ένα show γεμάτο glam, μόνο πόδια πόδια πόδια, ένα catwalk με πορνοστάρ, το supermodel Esther Cañadas και την Julia Fox.

Old money αισθητική, ριγέ rugby tops, boxy σακάκια με διπλό πέτο και χρυσά κουμπιά, καπέλα με logos, το Love to Love You Baby της Donna Summer - μας έδωσαν περισσότερα από όσα θα ζητούσαμε ποτέ. Low-rise jeans με κρύσταλλα Swarovski, ατέλειωτο underwear-as-outerwear, φορέματα με τη χαρακτηριστική 90’s waterfall λαιμόκοψη, έκαναν τα looks φανταστικά.

Η Fox περπάτησε με ένα μικροσκοπικό λευκό slip dress που θα έμοιαζε και με lingerie, ψηλές κάλτσες μέσα από άσπρες μπότες και μία τσάντα σε σχήμα καρδιάς -ένα look που εύκολα θα μπορούσε να είχε βγει από Y2K ταινία πορνό. Και δεν είναι υπερβολή, καθώς το moodpboard του backstage το επιβεβαιώνει. «It’s snob meets knob», (η υπεροψία συναντά το γ*μησι) έγραφε άλλωστε.

Κι ο πραγματικός πορνοστάρ Rocco Siffredi περπάτησε με τζιν και κόκκινο εσώρουχο που έγραφε «VIP» πάνω. Μόνο που, στη δική του περίπτωση, αντί για Very Important Person, το VIP σήμαινε Very Important Penis. Το ακούμε.