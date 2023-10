Εκφράσου ελεύθερα. Η δύναμη της αυθεντικότητας στη νέα καμπάνια της MODIVO

Η MODIVO παρουσιάζει την τελευταία της καμπάνια, η οποία επικεντρώνεται στη ζωή αληθινών γυναικών που με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά τους δίνουν έμπνευση για εξαιρετικές δράσεις. Τέσσερις γυναίκες πρωταγωνίστριες από τέσσερις διαφορετικές χώρες, με διαφορετική ιστορία και με διαφορετικές προοπτικές για τον κόσμο, αποτελούν το επίκεντρο της καμπάνιας με ταινίες ντοκιμαντέρ

Οι προσωπικές τους εμπειρίες, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μας εμπνέουν και μας παρακινούν να προσπαθήσουμε και να ξεπεράσουμε τη ζώνη άνεσής μας. Η MODIVO τους επιτρέπει να εκφράζονται μέσω των ρούχων, τα οποία αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο της καμπάνιας: συνοδεύουν τις πρωταγωνίστριες σε κάθε στιγμή της ημέρας τους, επιτρέποντάς τους να μπουν στον κατάλληλο ρόλο. Τα outfits προσαρμοσμένα στις τοπικές τάσεις χρησιμοποιώντας μια ευρεία ποικιλία σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο με την ιστορία αυτών των εξαιρετικών χαρακτήρων.

Σειρά ντοκιμαντέρ MODIVO

Η Aleksandra Szol, Διευθύντρια Μάρκετινγκ & E-commerce της MODIVO, είναι υπεύθυνη για το concept της σειράς ντοκιμαντέρ MODIVO. Η καμπάνια παρουσιάζει γυναίκες πρωταγωνίστριες που εκπληρώνουν τα όνειρά τους και πετυχαίνουν τις επιδιώξεις τους, αντικατοπτρίζοντας τις φιλοδοξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς των εκπροσώπων μιας συγκεκριμένης χώρας. Η επιλογή αυτών των χαρακτήρων είχε ως στόχο τη δυνατότητα ταύτισης με το δεδομένο άτομο και την εφεύρεση του ίδιου του εαυτού στην ιστορία που δημιούργησε η MODIVO. Η αυθεντικότητα ολόκληρης της καμπάνιας ενισχύεται από το γεγονός ότι το βίντεο καταγράφηκε χρησιμοποιώντας παραδοσιακό φιλμ 16 mm.

Η φόρμουλα του μυθιστορηματικού ντοκιμαντέρ επέτρεψε να παρουσιαστούν τα προφίλ δυνατών γυναικών που είναι σε θέση να συμβιβάσουν τους διάφορους ρόλους στη ζωή, αλλά ταυτόχρονα να τονιστεί η σημασία της μόδας, στην οποία η MODIVO είναι ειδικός, στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

Οι πρωταγωνίστριες της καμπάνιας είναι γυναίκες από Πολωνία, Τσεχία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Είναι επιχειρηματίες, ακτιβίστριες και φεμινίστριες. Εμπνέουν, παρακινούν και μας προσκαλούν στον (μη)συνηθισμένο κόσμο τους.

Η δύναμη είναι μια γυναίκα

Οι πρωταγωνίστριες της καμπάνιας από την Πολωνία είναι η Kasia και η Zosia Pilitowska, μητέρα και κόρη, επιχειρηματίες, ακτιβίστριες και συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής. Το μπαρ τους «Ranny ptaszek» (Το πρωινό πουλί) όπου σερβίρουν πρωινό, είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη των κατοίκων της Κρακοβίας, οι οποίοι εκτιμούν την ενέργεια, τη θετική στάση και την ευγένεια των ιδιοκτητριών του. Η Zosia παραδέχεται ότι έμαθε τον ενθουσιασμό της για τον κόσμο και τους ανθρώπους και τη ζεστασιά από τη μητέρα της. Η Kasia συνδυάζει πολλούς ρόλους στη ζωή της - το πάθος της για τη μαγειρική, την εθελοντική της εργασία και τον κοινωνικό της ακτιβισμό. Η Zosia, εκτός από τη διαχείριση του οικογενειακού εστιατορίου, έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει μια ομάδα γυναικών δρομέων, η οποία είναι η πρώτη τέτοια πρωτοβουλία στην Κρακοβία, και εμπνέει τις γυναίκες με τα πρωτότυπα βίντεο που δημοσιεύει στο Instagram. Συμφωνούν ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή τους είναι οι άνθρωποι. Η Kasia είναι πεπεισμένη ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά παρατηρώντας τη ζωή και τη συμπεριφορά των ζώων - πόσο ανιδιοτελή, ενσυναισθητικά είναι και πώς μπορούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Η υποστήριξη είναι μια πολύ σημαντική αξία στη νέα καμπάνια της MODIVO, και η Kasia και η Zosia υποστηρίζουν την ιδέα ότι η προσοχή και η φροντίδα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα, από τα οποία γεννιέται η υποστήριξη. Η υποστήριξη είναι πολύ σημαντική - λένε - σου δίνει εμπιστοσύνη στις δικές σου δυνάμεις. Τα καλά πράγματα επιστρέφουν πάντα σαν μπούμερανγκ - προσθέτει η Kasia - αξίζει να εκτιμάς και να επαινείς τους άλλους, δεν μπορείς ποτέ να έχεις πάρα πολλά από αυτά. Είμαι προσεκτικός άνθρωπος και ακούω τους ανθρώπους - λέει η Zosia. Πάντα θέλω, δεν ξέρω την έκφραση «είναι αδύνατο» - συμπληρώνει για τον εαυτό της η Kasia. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και η αποδοχή είναι σημαντικά για τις πρωταγωνίστριες και θέλουν να μεταδώσουν αυτές τις αξίες στους άλλους.

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι πρωταρχικής σημασίας

Η Iva Guminshka, επιχειρηματίας, φεμινίστρια και καινοτόμος, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη διάσημη λίστα «30 Under 30» του Forbes στη Βουλγαρία, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην καμπάνια. Η Iva είναι η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Humans of the Loop, μιας εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης μοντέλων και επικύρωσης μηχανικής μάθησης, εστιάζοντας στη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για τεχνητή νοημοσύνη χωρίς προκαταλήψεις. Η Iva συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή - γεγονός που, όπως λέει, συνθέτει ένα συνεκτικό σύνολο που αντιπροσωπεύει. Για την πρωταγωνίστρια της καμπάνιας μας, η πιο βασική αξία είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας: «Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στον κόσμο, θα καταργούσα τη προοδευτική διαγραφή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και των εναλλακτικών τρόπων φαντασίας της ζωής και του κόσμου γύρω μας». Η Iva προσθέτει επίσης ότι, σύμφωνα με την ίδια, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αυτοαγάπη, η οποία αποτελεί τη βάση για «να αγαπάς τους άλλους και να αφήνεις τους άλλους να σε αγαπούν». Η επιχειρηματίας πιστεύει ότι αν μπορούσε να αλλάξει τις αποφάσεις της ζωής της και να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, είναι πεπεισμένη ότι «τα νέα μονοπάτια θα την οδηγούσαν ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρίσκεται τώρα».

Βρες τη φωνή σου

Μεταξύ των πρωταγωνίστριων ήταν και η Klara Pokorna, coach, εκπαιδεύτρια γιόγκα, ταξιδιώτισσα και ενθουσιάστρια της μόδας. Εδώ και καιρό διευθύνει την ομάδα YogaGangFam, όπου εμπνέει τα κορίτσια να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να στοχεύουν ψηλά. «Το να είμαι οδηγός για τους άλλους είναι για μένα εξίσου σημαντικό με το να ακούω τον εαυτό μου, να δίνω προσοχή στην ευημερία μου και να κάνω αυτό που αγαπώ». Η Klara Pokorna αναζητά τη δύναμη μέσα της. Εκτιμά τον εαυτό της που καταφέρνει να βγαίνει από κάθε δύσκολη κατάσταση. «Η αποφασιστικότητά μου είναι σαν την ασπίδα ενός υπερήρωα», προσθέτει. Μπορεί να βασίζεται στον εαυτό της και ακολουθεί τα όνειρά της. Πρέπει να στηρίζεις τον εαυτό σου, να ακούς την εσωτερική σου φωνή και να συνειδητοποιείς ότι ο καθένας μας παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αυτό λειτουργεί πάντα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Δεν αισθάνομαι όμορφη. Αισθάνομαι Δυνατή»

Η Alina Dumitriu είναι συγγραφέας, δημόσια ομιλήτρια και ακτιβίστρια. Είναι ενεργή υπέρμαχος των μειονεκτούντων ατόμων εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική της ζωή στο να εργάζεται σε ΜΚΟ. Διοργανώνει εκδηλώσεις για την υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Εκφράσου ελεύθερα, όπου κι αν βρίσκεσαι

Ο άνθρωπος αποτελεί διαχρονική έμπνευση για τη MODIVO, αποστολή της οποίας είναι να ενθαρρύνει την αυτοέκφραση μέσω της μόδας και τη δημιουργία της πραγματικότητας του καθενός σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Γι’ αυτό το multibrand προσκάλεσε για την καμπάνια γυναίκες πρωταγωνίστριες που αποπνέουν γυναικεία δύναμη, αυθεντικότητα και επιμονή. Η καμπάνια μεταφέρει ένα παγκόσμιο μήνυμα που βασίζεται στα συναισθήματα και αγγίζει τη συνείδηση των κατοίκων μιας δεδομένης περιοχής της Ευρώπης. Η MODIVO αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η μόδα αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής για την επίτευξη στόχων.

