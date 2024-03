Sloggi TV: Η νέα καμπάνια του sloggi αναβιώνει τη χρυσή εποχή του telemarketing

H SS24 ZERO Feel καμπάνια θα σε πάει πίσω στα '00s

Η SS24 ZERO Feel καμπάνια του sloggi, με τίτλο «sloggi TV», είναι εδώ. Εμπνευσμένη από τη χρυσή εποχή του telemarketing, στοχεύει να «βγάλει στον αέρα» όλη την αυτοπεποίθηση και την άνεση των νέων sloggi ZERO Feel bodywear.

Μπορείς να φανταστείς κάποιον να εκπέμπει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση από έναν old school παρουσιαστή telemarketing; Όχι βέβαια! Η νέα καμπάνια λοιπόν, φέρνει τον κόσμο του telemarketing στο σήμερα, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά ZERO Feel, την πιο άνετη σειρά ever.

Τα αγαπημένα ZERO Feel ανασχεδιάστηκαν και ανανεώθηκαν για να σου χαρίσουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων και μία αίσθηση σαν να μη φοράς τίποτα. Όμως τα νέα, δε σταματούν εδώ. Η σειρά έχει σχεδιαστεί με ανακυκλωμένα υφάσματα νέας γενιάς, με 360° ελαστικότητα, που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει. Τα εσώρουχα διατίθενται σε γκάμα μεγεθών ώστε να ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο, χαρίζοντας τέλεια εφαρμογή και αυτοπεποίθηση.

Και τι καλύτερο από το να εκφράζεις το στυλ σου μέσα από το ντύσιμό σου; Τα bodywear είναι ειδικά σχεδιασμένα για να κάνεις το τέλειο layering, το απόλυτο mix n’ match, συνδυάζοντας διαφορετικά μεταξύ τους στυλ.

Ακολούθησε τα sloggi στο TikTok, Instagram και YouTube και δες όλη την «vintage inspired» καμπάνια.

Οι νέες σειρές sloggi είναι διαθέσιμες στα καταστήματα Triumph, στο https://triumpheshop.gr/ και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

