Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Η κόρη της έγινε 21 και έβαλε το iconic φόρεμά της από το '99

Η κόρης της ηθοποιού Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γιόρτασε τα 21α γενέθλιά της φορώντας ένα iconic φόρεμα της μητέρας της

Η κόρη της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας, Κάρις Ζέτα Ντάγκλας, γιόρτασε τα 21α γενέθλιά της και πόσταρε φωτογραφίες του πάρτι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Κάρι επέλεξε να φορέσει για αυτά τα σημαντικά γενέθλια ένα φόρεμα από την προσωπική συλλογή της μητέρας της, το οποίο είχε φορέσει σε ένα event πίσω το μακρινό 1999.

Το φόρεμα λοιπόν είναι ένα Ungaro ροζ lingerie, με δαντέλα στο στήθος και κεντημένα τριαντάφυλλα. Παρά την ηλικία του, μοιάζει καινούργιο και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από καλοκαιρινή συλλογή του 2024. Η Κάρις ολοκλήρωσε το look με minimal κοσμήματα και strappy πέδιλα. Η μητέρα της το είχε φορέσει για το κόκκινο χαλί των 1999 MTV Movie Awards, όταν ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στο The Mask of Zorro. Η αλήθεια είναι πως μοιάζουν πολύ φορώντας το ίδιο φόρεμα.