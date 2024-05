Τα ελληνικά γυαλιά ηλίου που θα φοράνε όλοι το καλοκαίρι του 2024

Αψεγάδιαστο στυλ, urban αισθητική και η σωστή προστασία που χρειάζονται τα μάτια σου

Έφτασε η εποχή που προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, την πιο ξέγνοιαστη εποχή του χρόνου, και, φυσικά, είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε τα trends και τι πρέπει να έχεις μαζί στη παραλία το καλοκαίρι του 2024.

H shopping list μας και αυτό το καλοκαίρι πρέπει να επικεντρωθεί στο πιο must-have αξεσουάρ προσώπου που δεν είναι άλλο από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ειδικά εάν ζεις σε μία χώρα όπως η Ελλάδα που ο ήλιος λάμπει τις περισσότερες μέρες του χρόνου, τότε το Νο1 κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου πρέπει να είναι ένα -ή και παραπάνω- ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Πώς, όμως, θα διαλέξεις αυτά που θα αναδείξουν το στυλ και την προσωπικότητά σου; Εμείς κάναμε μία έρευνα αγοράς για εσένα και βρήκαμε τα ελληνικά γυαλιά ηλίου που θα ολοκληρώσουν τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις.

Spring/Summer 2024 Collection – “Crate Digging” από το Brand The Glass of Brixton

Έντονα χρώματα, διαφάνειες, ματ φινίρισμα και σκούρος φακός είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των γυαλιών ηλίου The Glass of Brixton που κυριαρχούν στη νέα κολεξιόν για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024.

Η Urban αισθητική, το σύγχρονο design και οι υψηλής ποιότητας φακοί θα σε πείσουν (σ.σ. Εμάς όχι απλά μας έπεισαν, αλλά τα ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά) να αγοράσεις τα πιο ξεχωριστά γυαλιά ηλίου που θα σου βγάλουν την πιο stylish εκδοχή του εαυτού σου!

Τα γυαλιά The Glass of Brixton διαθέτουν μοναδικά σχήματα και τολμηρά χρώματα σε υλικά υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτουν λεπτό αλλά fancy στρογγυλεμένο μπροστινό μέρος με φαρδείς κροτάφους που καταλήγουν σε λεπτότερες άκρες φιλοξενώντας διακριτικά το λογότυπο του brand.

Here comes the sun

Ακόμα και τις συννεφιασμένες ημέρες, τα γυαλιά ηλίου παραμένουν απαραίτητα για την προστασία των ματιών μας από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό, τα γυαλιά ηλίου πρέπει να έχουν φίλτρο προστασίας από τις UVB και UVA ακτίνες, προστατεύοντας τα μάτια κατά την έκθεση στον ήλιο.

10 χρόνια τώρα, το brand The Glass of Brixton προσφέρει την απόλυτη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με τον κάθε φακό να είναι οργανικός, απορροφητικός προς τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου και να διαθέτει, ταυτόχρονα, τις απαραίτητες επιστρώσεις για να είναι η όραση σου πιο ξεκούραστη από ποτέ.

Οι πιο Hot τάσεις στα γυαλιά ηλίου την σεζόν S/S 2024

Αυτή τη σεζόν, οι τάσεις της μόδας υπόσχονται φρεσκάδα, άνεση και στυλ. Έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε το ζευγάρι γυαλιών ηλίου που μας ταιριάζει περισσότερο, αφού οι επιλογές είναι πολλές και για όλα τα γούστα. Από τα χρωματιστά/pop και τους στρογγυλεμένους-μάξι φακούς μέχρι τα minimal σχέδια και τις vintage γραμμές, αυτό το καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε στυλ.

The story behind

Το The Glass of Brixton, με creative director τον Νίκο Ρακκά, ταξίδεψε στο Λονδίνο και εξερεύνησε τα δισκάδικα της πόλης για την παρουσίαση της νέας συλλογής S/S 2024 γυαλιών ηλίου.

Η vintage πλευρά του Νότιου Λονδίνου και των βινυλίων σε συνδυασμό με τις κλασσικές γραμμές και την πλούσια χρωματική παλέτα των γυαλιών ηλίου The Glass of Brixton αποτυπώνουν την πολυπολιτισμική και καλλιτεχνική ταυτότητα του brand. Αυτός ήταν και ο στόχος του Άγγελου Συκαρά, Founder του The Glass of Brixton, μία δεκαετία πριν όταν άκουγε το τραγούδι των The Clash “The guns of Brixton”: Να δημιουργήσει ένα αξεσουάρ που θα χαρίζει στο στυλ μία πιο street-style διάθεση παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια κάτω από τον ήλιο.

Εκτός από γυαλιά ηλίου, στην The Glass of Brixton, μπορείς να βρεις και γυαλιά οράσεως με εξαιρετική ποιότητα σε σύγχρονες γραμμές που θα δώσουν έμφαση σε κάθε σου εμφάνιση από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τώρα, λοιπόν, είσαι έτοιμη να ολοκληρώσεις κάθε σου εμφάνιση για τη πόλη, το νησί, τη παραλία όπου κι αν θες να πετύχεις το απόλυτο look που θα αποπνέει φρεσκάδα και αυθεντικότητα.

