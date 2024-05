Met Gala 2024: Tα looks που ξεχώρισαν και θα θυμόμαστε για καιρό

Από τη Ζεντάγια μέχρι την JLo

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η πρώτη Δευτέρα του Μάη ήταν αφιερωμένη στη μόδα. Το Met Gala 2024, με θέμα Garden of Time, ολοκληρώθηκε κι εμείς κάναμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο: Είδαμε celebrities να φοράνε τέλεια, πανάκριβα ρούχα και διαλέξαμε τα αγαπημένα μας.

Η επίσημη έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης είχε τίτλο Sleeping Beauties: Reawakening Fashion και, αν σκεφτεί κανείς ότι το θέμα της βραδιάς είχε να κάνει με κήπο, θα καταλάβει πως, για τους σχεδιαστές, επρόκειτο για πραγματικό challenge. Kι επειδή ήταν πραγματικό το challenge, τα παρακάτω looks ήταν πραγματικά αριστουργήματα.

Anok Yai με Swarovski

Το μοντέλο έβαλε ombré catsuit γεμάτο κρυστάλλους Swarovski κι εμείς βάλαμε γυαλιά ηλίου για να την κοιτάξουμε.

Getty Images

Γκουέντολαϊν Κρίστι με Maison Mariela

Η Brienne of Tarth με την κόκκινη βελούδινη τουαλέτα της, ήταν η πασχαλινή σκοτεινή βασίλισσα που μας αξίζει.

Getty Images

Έμμα Τσάμπερλεϊν με Jean Paul Gaultier

Σε τέλεια ελληνικά, she delivered. Σύμφωνα με τη Vogue, το look της ήταν γεμάτο αναφορές από την ιστορία του γαλλικού οίκου μόδας, με τον κορσέ της να ταξιδεύει στον χρόνο -συγκεκριμένα, από την επείδιξη της καλοκαιρινής κολεξιόν για το 2003.

Getty Images

Ζεντάγια με Maisonn Mariela couture

Αμέιζινγκ, φαντάστικ, υπέρλαμπρη και κάπως goth, η Ζεντάγια μας έκανε να ανατριχιάζουμε. Και το headpiece έχει κάτι από Κάρι Μπράντσο στον γάμο που δεν έγινε ποτέ.

Getty Images

Cardi B με Giambattista Valli

H Cardi B ήταν από τις τελευταίες που εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί και άξιζε την αναμονή.

Getty Images

Λάνα Ντελ Ρέι με custom Alexander McQueen

«Lana, Lana, you know what it is» τραγουδάμε στο κεφάλι μας, σαν άλλοι A$AP Rocky. Η Λάνα Ντελ Ρέι ήταν σαν αερικό και κάπως θύμιζε την Born to Die εποχή της.

Getty Images

Τζίτζι Χαντίντ με Thom Browne

Fashion forward, εντός θέματος, πανέμορφο -το outfit της Τζίτζι Χαντίντ τα είχε όλα.

Getty Images

Τζένιφερ Λόπεζ με Schiaparelli haute couture

Μπορεί να μην είναι και η καλύτερη εποχή της JLo, καθώς κοντεύει να γίνει cancelled, όμως με τέτοιο σέξι, λαμπερό, glamorous γεμάτο κρυστάλλους φόρεμα, μας έκανε να ξεχάσουμε το κρίντζι ντοκιμαντέρ της.