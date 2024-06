LIUBA STYLE: Οι νέες, πολυμορφικές αφίξεις του πιο hot Greek brand του φετινού καλοκαιριού

Η εταιρία Liuba Style, η νέα, hot μάρκα βιώσιμης μόδας με έδρα την Αθήνα, υποδέχεται το καυτό καλοκαίρι με τα νέα της drops, φέρνοντας την επανάσταση στη βιομηχανία της μόδας με τη δέσμευσή της σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές

Πρωταγωνιστής του νέου drop είναι το Adale Cotton Vest With Snaps, ένα καινοτόμο και πολύ in-trend γιλέκο που κλείνει με μεταλλικά τρουκς και μπορεί να φορεθεί σε δύο μήκη, δημιουργώντας μία σειρά από ενδιαφέροντα looks από το πρωί ως το βράδυ.

Για όσες αγαπούν το matchy-matchy look, το brand Liuba Style συστήνει και το ασορτί παντελόνι Adale Cotton Pants or Shorts With Snaps, ένα απίθανο βαμβακερό παντελόνι που μεταμορφώνεται σε εντυπωσιακή βερμούδα για τις πιο τολμηρές – άλλωστε, το brand έχει δημιουργηθεί με «μούσες» τις γυναίκες που εκτιμούν την διαχρονικότητα αλλά αγαπούν και τους απρόσμενους στιλιστικούς συνδυασμούς.

Η «οικογένεια» της Adale ολοκληρώνεται με το Cotton Top, το απόλυτο strapless top που θα συνοδεύσει κάθε ανάμνηση των φετινών καλοκαιρινών μας διακοπών, συνθέτοντας ένα σύγχρονο, σπορ στιλ για καθημερινή κομψότητα.