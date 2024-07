Το φόρεμα της παρανύμφου στον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ πωλήθηκε σε δημοπρασία - Πόσα «έπιασε»;

Πρόκειται για την ιβουάρ δημιουργία, Norman Hartnell που φόρεσε η Λαίδη Ελίζαμπεθ Λάμπαρτ στις 20 Νοεμβρίου 1947, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

Ένα από τα φορέματα των οκτώ παρανύμφων στο γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ με τον πρίγκιπα Φίλιππο, πωλήθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie's, στις 2 Ιουλίου, σε... γαλαζοαίματη τιμή.

#AuctionUpdate A Royal Bridesmaid's dress and headdress realised £37,800. A beautiful piece of craftsmanship and design, this bridesmaid’s dress was made by celebrated royal couturier Sir Norman Hartnell, and was worn by Lady Elizabeth Lambart. pic.twitter.com/1M4aEM5LXA