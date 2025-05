Η Paolita μας ταξιδεύει σε ένα καλοκαίρι Made of Stardust

Κάθε κομμάτι της συλλογής Καλοκαίρι 2025 συνδυάζει αβίαστα τα patterns της δεκαετίας του ’60 δίνοντας τους μια σύγχρονη νότα

Η νέα συλλογή της Άννα Πάολα, Creative Director και ιδρύτριας της PAOLITA, ενσαρκώνει την ιδέα της αγάπης και της

ένωσης αντλώντας έμπνευση από το iconic hippy Summer Of Love του 1969. Ξεκινώντας το ταξίδι της από

το Princeton πριν δύο δεκαετίες, τα λόγια της Joni Mitchell, χαραγμένα σε ένα γλυπτό, άφησαν ανεξίτηλα το σημάδι τους

στην ζωή της και την σχεδιαστική της πορεία.

“We are stardust. We are golden. And we’ve got to get ourselves

Back to the garden” – Joni Mitchell, Woodstock 1967.