Casual μόδα για την πόλη: Τι φοράμε στις urban βόλτες μας

Κάποτε το casual ήταν δικαιολογία. Τώρα είναι στάση.

Όσο και να αγαπάμε τα ψηλά πέδιλα και τις παγιέτες, η καθημερινότητα στην πόλη απαιτεί κάτι πιο πρακτικό, ευέλικτο και, κακά τα ψέματα, άνετο. Ποια την παλεύει, άλλωστε, με τακούνια στο μετρό ή κολλημένη στην κίνηση με θεόστενο παντελόνι;

Η casual μόδα δεν είναι απλώς μια λύση ανάγκης για τις βόλτες μας στην πόλη. Είναι ένα στιλιστικό statement που λέει “ναι, έχω τρεξίματα και δουλειές, αλλά δεν αμελώ το στυλ μου”. Και το καλύτερο; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχεις!

1. Athleisure, αλλά όχι κι έτοιμη για το γυμναστήριο

Αν είσαι ακόμα κολλημένη στο mindset του "φόρμα ίσον σπίτι", ήρθε η ώρα για ένα fashion reality check. Το athleisure έχει ξεφύγει από τα αυστηρά όρια της γυμναστικής και πλέον στηρίζεται στην ισορροπία, όπως μαρτυρά και η ίδια η λέξη, ανάμεσα στο athletic και το leisure.

Φόρμες σε neutral τόνο και άψογη γραμμή, κολάν που σμιλεύουν το σώμα, fitted tank top γυναικεία και bomber jackets μπορούν να σε πάνε από βόλτα στην Ερμού μέχρι καφέ στο Παγκράτι.

Expert tip: Το μυστικό είναι να συνδυάσεις και φαινομενικά αταίριαστα μεταξύ τους κομμάτια για να προσθέσεις ενδιαφέρον στο τελικό outfit και να μη μοιάζει… γυμναστηριακό.

2. Denim, αλλά να κάνει το δικό του statement

Το τζιν δεν πεθαίνει ποτέ και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ποιος έχει όρεξη να ψάχνει το τέλειο παντελόνι κάθε σεζόν; Όμως φέτος, το denim αποκτά attitude. Ξεχνάμε τα skinny και περνάμε σε πιο ενδιαφέρουσες σιλουέτες που, αν μη τι άλλο, χαρίζουν στυλ αλλά και άνεση: wide-leg και barrel jeans είναι στην κορυφή της λίστας, γιατί ο όγκος προσθέτει χαρακτήρα.

Expert tip: Τα ιδιαίτερα σχέδια και cuts δεν έχουν ανάγκη από επιπλέον πληροφορία στο πάνω μέρος. Με ένα απλό λευκό φανελάκι έχεις φτιάξει το απόλυτο casual σύνολο. Φόρα τα κοσμήματά σου κι είσαι έτοιμη.

3. Το oversized blazer δεν είναι φάση, είναι επένδυση

Casual το σακάκι; Κι όμως, αν συνδυαστεί με πιο “καθημερινά” ρούχα, όπως T-shirt και τζιν παντελόνι, θα μας δώσει το πιο smart casual αποτέλεσμα, κατάλληλο τόσο για το γραφείο όσο και για τις βόλτες μας στην πόλη. Το oversized σακάκι είναι το απόλυτο layering tool, είτε το φοράς ριγμένο στους ώμους, είτε πάνω από hoodie, είτε με bike shorts σαν τη Hailey Bieber και την Kaia Gerber. Πρόσθεσέ του παπούτσια με προσωπικότητα και θα φέρεις στο προσκήνιο ακόμα και το πιο basic γκρι σακάκι με βάτες.

Expert tip: Όσο πιο “ατημέλητος” ο τρόπος που θα το φορέσεις, τόσο το καλύτερο. Μανίκια λίγο γυρισμένα, ένα μαντήλι να ξεπροβάλει “κατά λάθος”, ή μία vintage καρφίτσα από τη γιαγιά σου θα το απογειώσουν.

4. Τα αξεσουάρ κρύβουν τεράστια δύναμη

Τα αξεσουάρ είναι το cheat code κάθε look. Ένα bucket για σένα που μπορείς να το υποστηρίξεις, layered κοσμήματα στον λαιμό αλλά και πολλά σκουλαρίκια, μία micro bag και φυσικά γυαλιά ηλίου είναι υπεραρκετά για να αναδείξεις ακόμα και το πιο απλό combo της συλλογής σου ή ένα λινό co-ord για το οποίο δεν σπατάλησες ούτε 5 λεπτά. Φαγητό και βόλτα στην πόλη χωρίς τα κατάλληλα κοσμήματα, δεν υφίσταται!

Expert tip: Μη φοβηθείς να μαγνητίσεις τα βλέμματα με κάτι πιο… wow. Ναι, φοράς basic top και μονόχρωμο παντελόνι, αλλά ένα ζευγάρι σκουλαρίκια μπορεί να κάνει τη διαφορά.

5. Sneakers, αλλά όχι ό,τι να 'ναι

Μερικές φορές το ξεχνάμε αλλά ναι, το παπούτσι μπορεί να καθορίσει τον τόνο - γι’ αυτό μη μένεις στάσιμη σε αυτό το ένα ζευγάρι που “σε έχει βολέψει”, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα που κρύβονται στην παπουτσοθήκη σου. Στην περίπτωση, ειδικά, του casual look, το sneaker έχει τη δύναμη να αλλάξει τα δεδομένα.

Chunky, retro, minimal, techwear ή ακόμα και fashion collabs, το sneaker επιτρέπει προσωπική έκφραση με κάθε βήμα (κυριολεκτικά). Αν σε ενοχλεί το hype, πήγαινε προς πιο διαχρονικές επιλογές: New Balance, Adidas και Asics δεν απογοητεύουν ποτέ.

Expert tip: Καμία συλλογή παπουτσιών δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς το διαχρονικό λευκό sneaker. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη αμέτρητες φορές που δεν ξέρεις τι να βάλεις.

Όσον αφορά το casual στυλ, δεν χρειάζεται να είσαι on trend, αρκεί να είσαι on point. Τα καλύτερα casual looks προκύπτουν μέσα από την άνεση, την προσωπική έκφραση και μια διάθεση πειραματισμού. Κι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι ποτέ βαρετά - είναι η βάση της προσωπικής σου αισθητικής, είτε φοράς μεταξωτό φόρεμα είτε φόρμες.