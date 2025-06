Σε δημοπρασία η πρώτη αυθεντική τσάντα Hermès της Τζέιν Μπίρκιν

Η πρώτη αυθεντική τσάντα Hermès της Τζέιν Μπίρκιν πρόκειται να δημοπρατηθεί τον Ιούλιο στο Παρίσι

Η εμβληματική μαύρη δερμάτινη τσάντα, γνωστή με την ονομασία The Original Birkin, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς ο σχεδιασμός της ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης το 1984, ανάμεσα στη Τζέιν Μπίρκιν και τον τότε CEO του οίκου Hermès, Jean-Louis Dumas.

Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, η Τζέιν Μπίρκιν του εξέφρασε την επιθυμία της για μια πρακτική, κομψή τσάντα στο μισό μέγεθος από τη βαλίτσα της και μάλιστα την σχεδίασε επάνω σε μια χάρτινη σακούλα του αεροπλάνου, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο CNN.



Η πρώτη Birkin, χωρίς αμφιβολία έχει ξεχωρίσει από τα επόμενα μοντέλα της σειράς λόγω του πρακτικού της μεγέθους, των μεταλλικών της εξαρτημάτων αλλά και τις λεπτομέρειες όπως το φερμουάρ της αλλά και τα αρχικά "J.B." της Τζέιν Μπίρκιν που φέρει. Μάλιστα, σχεδόν προφητικά, η ίδια η Birkin χαριτολογώντας έλεγε χαρακτηριστικά: «Όταν πεθάνω… ίσως να μιλούν μόνο για τη τσάντα».

Η δημοπρασία της πρώτης αυθεντικής τσάντας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Fashion Icons» του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι, ενώ η τσάντα θα εκτεθεί πρώτα στη Νέα Υόρκη από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου.

#SHAREYOURNEWS : Hermès' very first Birkin bag, designed especially for Jane Birkin in 1984, will be auctioned in Paris on July 10, the last day of Fashion Week Haute Couture. pic.twitter.com/pYmfwQCWPN

— SHARE YOUR STYLE (@ShareY0urStyle) June 5, 2025