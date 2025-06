Σε μια βραδιά που ανέδειξε τη δύναμη της διακριτικής κομψότητας και του συναισθηματικού σχεδιασμού, η Ελίνα Αφεντάκη παρουσίασε την Τετάρτη 18 Ιουνίου τις μοναδικές συλλογές της στο i-D FINEJEWELLERY, στο Κολωνάκι

Το exclusive showcase σηματοδότησε την φυσική παρουσία της ανερχόμενης σχεδιάστριας στην Ελλάδα, μέσα από ένα επιμελημένο σκηνικό που αποτύπωσε τον ποιητικό χαρακτήρα των δημιουργιών της.



Η συλλογή της Ελίνας Αφεντάκη είναι μια ωδή στη θηλυκή ενέργεια, στη μεταμόρφωση και στην προσωπική ενδυνάμωση. Κοσμήματα με sculptural αισθητική, που συνδυάζουν χρυσό, πολύτιμες πέτρες και οργανικές φόρμες, συνθέτουν ένα αρμονικό σύμπαν όπου η τέχνη συναντά την ψυχή. Κάθε κομμάτι λειτουργεί σαν φορετή ανάμνηση - ένα αντικείμενο με συναισθηματικό φορτίο, σχεδιασμένο να ενισχύει και να αντανακλά την προσωπικότητα του ατόμου που το φορά.

Χρυσή αφήγηση από την Ελίνα Αφεντάκη στο i-D FINEJEWELLERY



Η βραδιά “See Yourself in Something Golden” υποδέχθηκε εκπροσώπους της μόδας, editors και φίλους της κοσμηματοποιίας, που περιηγήθηκαν στις συλλογές και συνομίλησαν με την ίδια τη δημιουργό. Η παρουσία της Ελίνας πρόσθεσε μια ζεστή, προσωπική διάσταση στην εμπειρία, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία της για το κόσμημα ως φορέα ταυτότητας και συναισθηματικής αλήθειας.







Η συνεργασία της Ελίνας Αφεντάκη με το i-D FINEJEWELLERY αποτελεί ένα σημείο συνάντησης δύο κόσμων με κοινό όραμα: την ανάδειξη του κοσμήματος ως μορφή τέχνης που αποκτά εσωτερική ουσία.



Το trunk show συνεχίστηκε έως και το Σάββατο 21 Ιουνίου στο κατάστημα του i-D FINEJEWELLERY στο Κολωνάκι, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει τις συλλογές της σχεδιάστριας σε ένα περιβάλλον αισθητικής αρμονίας που τιμά τη δεξιοτεχνία, τη θηλυκότητα και το κόσμημα ως προσωπική εμπειρία.