To HAUTES GRECIANS 2022 στηρίζει το ELIZA μέσα από ένα upper fashion event στον ΟΛΠ

Το jenny.gr διοργανώνει το “Hautes Grecians 2022”, τον πιο upper θεσμό της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής, την Τετάρτη 1 Ιούνιου στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Το jenny.gr διοργανώνει το “Hautes Grecians 2022”, τον πιο upper θεσμό της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής, την Τετάρτη 1 Ιούνιου στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Το φετινό Hautes Grecians θα είναι μία μοναδική εμπειρία για τουςκαλεσμένους με το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα να αγκαλιάζουν το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής.

H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στηρίζει τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης).

Στο catwalk θα συμμετάσχουν οι καταξιωμένοι σχεδιαστές και πρωτοπόροι της Ελληνικής Μόδας: Atelier Loukia, Deux Hommes, Sotiris Georgiou ενώ μαζί τους θα βρίσκεται η νέα σχεδιάστρια Eleni Kavvada με το brand της 240791.

Ένα tribute στην Sophia Kokosalaki έρχεται να ολοκληρώσει την μαγική βραδιά.

Φέτος στο Hautes Grecians, η conceptual artist & designer Caroline Rovithi exclusively represented by Mamush Gallery θα δημιουργήσει live ένα έργο τέχνης, μία ωδή στο ελληνικό στοιχείο, εμπνευσμένο από το μπλε του ουρανού και της θάλασσας, το οποίο θα διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ’ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ. Στο χώρο θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού και για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”.

Σε αυτή την minimal και επιβλητική βραδιά υψηλής ραπτικής το μακιγιάζ θα επιμεληθεί η MAC cosmetics & oι επαγγελματίες MAC makeup artists για την εμφάνιση όλων των looks.

Το styling των μαλλιών, που θα ολοκληρώσει τα looks των μοναδικών στο είδος τους σχεδιαστών, θα πραγματοποιηθεί από τη L’ORÉAL Professionnel Paris, σε συνεργασία με τις κορυφαίες κομμωτικές ομάδες της Haute Coiffure Ελλάδος, των #LOREALPRO artists και των Mod’s Hair.

Η ελληνική εταιρία υποδημάτων TSAKIRIS MALLAS στηρίζει τον θεσμό Hautes Grecians και ολοκληρώνει τα catwalk looks με σχέδια από τη νέα συλλογή για το καλοκαίρι 2022, που χαρακτηρίζονται από ιδαίτερα δεσίματα και τακούνια, μεταλλικές υφές και statement δημιουργίες.

Στο φετινό Hautes Grecians θα κάνει την εμφάνισή της μία ακόμη δημιουργία υψηλού σχεδιασμού. Η νέα Ford Mustang Mach-E GT με την κομψή, ανάγλυφη σιλουέτα της είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της αμερικάνικης φίρμας. Με τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματά της και τη μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία των 610 χλμ, επιφυλάσσει μια έκπληξη στους παρευρισκόμενους και υπόσχεται να κλέψει τα βλέμματα όλων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.embrace.gr παρουσιάζει clean, ethical & sustainable beauty brands και, μέσω των πωλήσεών τους, συνεισφέρει σε καταξιωμένους κοινωφελείς οργανισμούς. Για το μήνα Ιούνιο και με αφορμή το HAUTES GRECIANS 2022, ενισχύει το ELIZA – Εταιρεία κατά της Παιδικής Κακοποίησης, δωρίζοντας το 20% των πωλήσεων.

Θα ακολουθήσει after party.

Aν θέλετε να ζήσετε και εσείς από κοντά την εμπειρία του Hautes Grecians αγοράστε το εισιτήριο σας από το viva ΕΔΩ.

Με την αγορά των εισιτηρίων σας, στηρίζετε έμπρακτα το έργο του EΛΙΖΑ.

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων