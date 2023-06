Shopping Alert: Η Amal Clooney τόλμησε και φόρεσε χρυσά παπούτσια, εσύ;

Η Amal φόρεσε τη major τάση του καλοκαιριού στα παπούτσια και όχι μόνο και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό

Τα μεταλλικά χρώματα είναι μια τεράστια τάση για το 2023 και όχι μόνο στα ρούχα. Τα χρυσά, ασημένια, μπρονζέ παπούτσια κάνουν πάταγο και τα έχουν ερωτευτεί παράφορα πολλές celebrities, όπως η Kate Middleton και η Martha Stewart, η κάθε μια φυσικά τα σετάρει σύμφωνα με το δικό της προσωπικό στιλ.

Όταν όμως είδαμε την Amal Clooney να βγαίνει από το αυτοκίνητο στην Μαδρίτη και να πηγαίνει προς το We Choose the Earth Mundial Conference ο χρόνος σταμάτησε και οι fashionistas έδωσαν προσοχή. Η Amal φόρεσε μια υπέροχη ολόσωμη χρυσή φόρμα με έναν ώμο, που πραγματικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και την σέταρε με έναν τολμηρό παπούτσι. Η επιλογή της Amal ήταν μια ψηλή χρυσή γόβα, που έδενε σωστά με την φόρμα, αλλά δεν παύει να είναι μια τολμηρή και πολύ in fashion επιλογή.

Η χρυσή γόβα μας άρεσε πολύ, διότι ήταν κάτι διαφορετικό από την «θάλασσα» ασημένιων παπουτσιών που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε και επίσης ήταν μια ξεκάθαρη fashion-ίστικη κίνηση εκ μέρους της Amal. Πολλά μπράβο!

Εάν και εσύ θέλεις να δημιουργήσεις ένα look παρόμοιο με της Amal Clooney, στην παρακάτω λίστα οσυ έχουμε τα 6 ζευγάρια παπούτσια που θα σε βοηθήσουν και θα δώσουν το updated στοιχείο στο outfit σου. Καλά ψώνια!

