Σου αρέσουν οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες; Σου βρήκαμε τις 8 πιο γιορτινές

Γιατί αν δεν φορέσεις ένα ζευγάρι χριστουγεννιάτικες κάλτσες, δεν καταλαβαίνεις Χριστούγεννα

Παραδέξου το! Σου αρέσουν και εσένα οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Σου αρέσει να τις φοράς, όσο και τα χριστουγεννιάτικα πουλόβερ. Αυτό το παιδί μέσα σου φωνάζει να βγει προς τα έξω, ειδικά την εορταστική περίοδο. Δεντράκια, χιονάνθρωποι, ζωάκια, γλυκίσματα και πολλά ακόμα χριστουγεννιάτικα μοτίβα φαίνονται αξιολάτρευτα πάνω σε ένα ζευγάρι κάλτσες.

Μπορεί όλη αυτή η τάση να προήλθε με τον πανικό για κάλτσες με σχέδια που φαίνονται μέσα από το παντελόνι -τάση που έχει φθίνει με τα χρόνια- αλλά πλέον έχει αποκτήσει δική της υπόσταση. Αν λοιπόν σου αρέσουν οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες, είτε για σένα είτε για δωράκια, σου βρήκαμε τις πιο εορταστικές στην παρακάτω λίστα. Μη διστάσεις να τις φορέσεις ακόμα και σε βραδινές εμφανίσεις, αν σου αρέσει το fun της υπόθεσης. Καλά ψώνια!

1. Calzedonia - Cookiema - Βρες το εδώ

2. Medicine - Ελάφι - Βρες το εδώ

3. Medicine - Σκυλάκι - Βρες το εδώ

4. Calzedonia - The Simpson Family - Βρες το εδώ

5. Medicine - Γάτα - Βρες το εδώ

6. Cabaïa - Γλυφιτζούρια - Βρες το εδώ

7. Happy Socks - All I Want For Christmas Sock - Βρες το εδώ

