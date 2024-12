Holiday Shopping: Τα πιο λαμπέρα δώρα των γιορτών χαρίζουν αυτοπεποίθηση

Τα δώρα που θα χαρίσουν στα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα τεράστιο χαμόγελο

«It’s the most wonderful time of the year» τραγουδάει ο Andy Williams και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε μαζί του. Η ευχάριστα μελαγχολική, αλλά και ταυτόχρονα πιο χαρούμενη περίοδος του χρόνου είναι προ των πυλών. Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μόλις λίγες μέρες μακριά και ήδη έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. Λαμπερά φωτάκια και στολισμένα δέντρα δημιουργούν την πιο ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα. Ναι, όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτούμε τις φετινές γιορτές. Όλα εκτός από τα δώρα κάτω από το δέντρο.

Η επιλογή των δώρων για τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι μια διαδικασία που χρειάζεται αρκετή σκέψη και πολλή αγάπη. Όχι γιατί οι φίλοι και οι συγγενείς μας είναι απαιτητικοί, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό σύμφωνα με τις ανάγκες και το στιλ τους. Η καλύτερη ανταμοιβή μας για αυτή την αναζήτηση είναι το μεγάλο τους χαμόγελο τη στιγμή που θα ανοίξουν το δώρο τους και θα φωτίσουν τα πρόσωπά τους.

Κατά την αναζήτηση του τέλειου χριστουγεννιάτικου δώρου βρεθήκαμε μπροστά στην εορταστική συλλογή της BOSS, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από εκλεπτυσμένα βραδινά κομμάτια μέχρι τις καλύτερες ιδέες για τα δώρα της εορταστικής περιόδου. Αποφασίσαμε πως είναι το ιδανικό μέρος για να αγοράσουμε τα δώρα των αγαπημένων μας μιας και η συλλογή ενσαρκώνει τέλεια τη φιλοσοφία #BeYourOwnBOSS με ανεπιτήδευτο στιλ και αυτοπεποίθηση.

Τα δώρα που επιλέξαμε για αυτές τις γιορτές από την BOSS:

1. Τα δώρα στον εαυτό σου

Επίλεξε ένα λαμπερό φόρεμα σε χρυσό χρώμα και κλέψε τα βλέμματα στα χριστουγεννιάτικα parties. Συνδύασέ το με μαύρο διαφανές καλσόν και μαύρα σατέν mules για elegant αποτέλεσμα. Επίσης το μαύρο maxi παλτό σε στιλ tuxedo ταιριάζει άψογα με το σύνολο, ενώ σου χαρίζει extra feminine πόντους.

2. Το δώρο στη μητέρα σου

Ένα πόντσο από 100% παρθένο μαλλί και ψηλό λαιμό θα γίνει ο καλύτερος φίλος της μητέρας σου αυτόν τον χειμώνα. Μπορεί να φορεθεί πάνω από μπλούζες, πουκάμισα ή ακόμα και πανωφόρια και συνδυάζεται ιδανικά με tailored παντελόνια. Το πόντσο είναι double face και εξαιρετικά κομψό.

3. Το δώρο στον πατέρα σου

Τι καλύτερο από ένα μαλακό ζιβάγκο που μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες τις ημέρας; Η πλέξη του από merino wool το κάνουν ιδανικό κομμάτι για το γραφείο, αλλά και για πιο casual περιστάσεις. Συνδυάζεται με γραμμικά blazer ή ακόμα και με cool bomber jackets.

4. Το δώρο στην καλύτερή σου φίλη

Μια τσάντα χειρός και ώμου είναι πάντα μια εξαιρετική επιλογή για δώρο. Το μαύρο χρώμα της παρέχει την επιθυμητή διαχρονικότητα, ενώ το λουράκι με τα μεγάλα κρύσταλλα της δίνουν την λάμψη που χρειάζεται τις γιορτές.

5. Το δώρο στον αδερφό σου

Για τους adventure lovers ένα backpack με μεγάλη χωρητικότητα και ουδέτερο χρώμα είναι το καλύτερο δώρο. Το μαύρο backpack με το ασημένιο διπλό μονόγραμμα μπορεί να πάει από την εκδρομή μέχρι και το γραφείο. Επίσης είναι μια sustainable επιλογή, αφού είναι μερικώς κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Μέσα απο την εορταστική συλλογή της BOSS μπορείς να βρεις πολλά ακόμα εκλεπτυσμένα βραδινά κομμάτια και φυσικά ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα. Μερικά από τα αγαπημένα μας κομμάτια θα τα βρεις στην παρακάτω λίστα, έτοιμα να τα αποκτήσεις με ένα απλό κλικ. Καλά ψώνια και καλές γιορτές!

-Η αμάνικη ολόσωμη φόρμα - Ιδανική για χριστουγεννιάτικα τραπέζια

-Το tuxedo jacket με τις λαμπερές λεπτομέρειες στο πέτο - Ιδανικό για τα Xmas parties

-Το κασκόλ με τα κρόσσια από merino wool - Η quiet luxury λεπτομέρεια που χρειάζεσαι

-Το faux teddy τσαντάκι με τη χρυσή αλυσίδα - Η cool πινελιά του look σου

Η νέα εορταστική συλλογή είναι διαθέσιμη στα καταστήματα BOSS.

Κολωνάκι, Αμερικής 19 – Τ.: 210 33 89 080

Γλυφάδα, Λαζαράκη 20 – Τ.: 210 89 86 378

Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 8 – Τ.: 210 80 17 879