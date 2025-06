Η Τζένιφερ Λόπεζ με το τζιν που θα φοράμε όλο το καλοκαίρι - Βρήκαμε 6 ίδια για να αντιγράψεις το look της

Το τζιν παντελόνι που θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ

Η Τζένιφερ Λόπεζ, γνωστή για τις κομψές τις εμφανίσεις, δημιούργησε πρόσφατα ένα στιλάτο outfit, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές εξόδους. Συγκεκριμένα, η Jlo εθεάθη να φτάνει στο ξενοδοχείο Maybourne στο Μπέβερλι Χιλς για να απολαύσει το κυριακάτικο brunch της και οι στιλιστικές της επιλογές ήταν σκέτη έμπνευση.

Επέλεξε από την γκαρνταρόμπα της ένα ριγέ πουκάμισο, κομμάτι «κλειδί» για κάθε εμφάνιση, το οποίο ταίριαξε με ένα baggy wide-leg jean. Φυσικά το outfit της ολοκλήρωσε με αξεσουάρ, μια καφέ ζώνη, κοσμήματα, μια μαύρη τσάντα, γυαλιά ηλίου και strappy sandals.

Jennifer Lopez is spotted arriving at the Maybourne Hotel in Beverly Hills to enjoy Sunday brunch 🩶 📸: BACKGRID pic.twitter.com/lwSXxhsTug

— Page Six (@PageSix) June 2, 2025