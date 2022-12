Μάθε πώς να φορέσεις την παγιέτα τις φετινές γιορτές και κλέψε τις εντυπώσεις

"Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται καρδούλα μου χωρίς...παγιέτα!"

Γιατί αν δεν τη βάλεις στις γιορτές την παγιέτα, πότε θα τη βάλεις; Είναι το πιο "on the spot" party outfit και σε μεταμορφώνει με μιας σε μια υπέροχη dancing queen. Ο τρόπος που οι παγιέτες αντανακλούν το φως σε τοποθετούν αυτομάτως στο επίκεντρο του party!

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να φορέσεις την παγιέτα σου τις φετινές γιορτές και παρακάτω σου παραθέτω τους αγαπημένους μου με την βοήθεια μερικών fashion influencers.

Sparkle all the way!

1. Mini φόρεμα

Η παγιέτα μπορεί να πολύ σικάτη πάνω σε ένα mini φόρεμα, με άλφα γραμμή. Ιδανικά η τιράντα του φορέματος να είναι αθλητική, για ένα πιο φρέσκο και νεανικό αποτέλεσμα, ενώ το παπούτσι φλατ, ώστε να κατέβει η ένταση της παγιέτας. Η φωτοραφία της αγαπημένης Jenny Walton τα λέει όλα!

2. Δίχτυ

Παγιέτα πάνω σε δίχτυ; Βεβαίως ναι, παγιέτα πάνω σε δίχτυ. Είναι κάπως πιο extreme αν φορεθεί με κορμάκι από μέσα, όπως της φωτογραφίας της Styleheroine, αλλά εσύ μπορείς να φορέσεις μέσα από τη φούστα-δίχτυ ένα οπάκ καλσόν ή ένα σίγκαρετ παντελόνι. Δίνει έναν διαφορετικό τόνο στο outfit και αρκετή λάμψη!

3. Twin set

Twin set από mini φούστα και μπουστάκι με παγιέτες. Εξαιρετικά νεανικό, fun και φωνάζει party, party, party από μακριά! Τώρα αν εσένα σου πέφτει πολύ να φορέσεις και mini φούστα και μπουστάκι με παγιέτα μαζί, σου προτείνω είτε ένα χαμηλόμεσο αντρικό παντελόνι σεταρισμένο με το μπουστάκι ή ένα αντρικό λευκό πουκάμισο σεταρισμένο με τη φούστα. Της Chiara Ferragni πάντως της αρέσει πολύ!

4. Y2K mood

Αν θέλεις να φορέσεις την παγιέτα σε μικρή "ποσότητα", τότε ένας κορσές είναι το πιο in fashion κομμάτι που θα μπορούσες να διαλέξεις! Συνδύασέ τον με ένα φαρδύ denim παντελόνι και μια faux γούνα για ένα Y2K outfit. Μάθε από την Hailey Bieber.

5. Kimono

Ένα κιμονό από παγιέτα είναι ένας πολύ σοφός τρόπος να εντάξεις την παγιέτα στο outfit σου. Μπορείς ανα πάσα στιγμή να το βγάλεις, αν αισθανθείς over dressed ή να το προσθέσεις αν θέλεις να λίγο χριστουγεννιάτικο bling bling. Στην παρακάτω φωτογραφία η Jacqueline Mikutas χορεύει με το παγετένιο κιμονό της, το οποίο προσωπικά το θέλω!

6. Balletcore

Balletcore, αλλά με παγιέτα για τις γιορτές; Τρομερός συνδυασμός! Η φωτογράφιση της Jenna Ortega με αυτό ακριβώς είναι ότι χρειαζόμαστε για ένα διαφορετικό, αλλά ενημερωμένο X-mas outfit.

7. Barbiecore

Γιατί το total look δε χρειάζεται να είναι μόνο σε ουδέτερους τόνους και η παγιέτα μπορεί να είναι και αυτή χρωματιστή! Η Selena Gomez πρόσφατα μας έδειξε πως φοριέται το barbiecore στις γιορτές με μια πινελιά από παγιέτα και μας άρεσε πολύ. Τολμηρή και χαρούμενη επιλογή.