5 κανόνες για να φορέσετε τη ζώνη με τον πιο updated τρόπο

Τα αξεσουάρ έχουν την τιμητική τους και αυτή τη σεζόν η ζώνη έχει προστεθεί στη λίστα με τα πιο hot accessories

Οι ζώνες πια δεν εξυπηρετούν μονάχα πρακτικούς σκοπούς, έχουν γίνει τα items που απογειώνουν κάθε, κατά τα άλλα βαρετό look, μπορούν να δώσουν άλλο χαρακτήρα σε κάθε outfit και σίγουρα δημιουργούν τολμηρά looks με προσωπικότητα.

Έχουμε δει ζώνες με τρουκς, αγκράφες και σε στιλ κορσέ, διπλές και τριπλές αλλά και πιο φαρδιές ζώνες, να φοριούνται από τις πιο κομψές και στιλάτες γυναίκες της μόδας, με αυτές να είναι μονάχα μερικές από τις αποδείξεις πως το αξεσουάρ των '00s έχει επαναπροσδιοριστεί και έχει έρθει να δώσει ένα twist σε κάθε look.

Αν θέλετε λοιπόν να υιοθετήσετε ξανά τις ζώνες χωρίς να φαίνεστε σαν να τις έχετε απλώς επιλέξει από το χρονοντούλαπο και δεν ξέρετε πώς να πειραματιστείτε με το στιλ σας, παρακάτω έχουμε μερικούς κανόνες για να υιθετήσετε την τάση στις ζώνες το 2025, είτε αγαπάτε τον μινιμαλισμό είτε είστε φαν του μαξιμαλισμού.



5 κανόνες για να φορέσετε τη ζώνη



Classy is always in fashion

Mην υποτιμάτε τη δύναμη των basics, συμπεριλαμβανομένης μιας κομψής μαύρης ζώνης. Είτε τη φορέσετε για το γραφείο με παντελόνι και πουκάμισο, είτε για μια έξοδο με τζιν και λευκό t-shirt, μια μινιμαλιστική ζώνη μπορεί να αναβαθμίσει αμέσως ένα look.

Η ζώνη ως «συνδετικός» κρίκος

Με μια μια χοντρή ζώνη με ιδιαίτερες λεπτομέρειες μπορείτε να ταιριάξετε διαφορετικά υφάσματα με εύκολο τρόπο χωρίς να δείχνει λάθος. Σκεφτείτε την κομψότητα μιας σατέν φούστας και ενός πλεκτού. Για τα ανοιξιάτικα looks, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της σατέν φούστας με λινό τοπ ή ένα απλό βαμβακερό t-shirt.

Getty Images

Ζώνη + oversized

Οι oversize σιλουέτες μπορεί να έχουν αγαπηθεί ιδιαιτέρως χάρη στην άνεσή τους, αν όμως θέλετε για το look σας κάτι πιο στιλάτο, μπορείτε να μεταμορφώσετε εντελώς ένα oversized blazer ή ένα τοπ με την προσθήκη μιας ζώνης. Προσθέτοντάς τη ακριβώς πάνω από τους γοφούς ή στη μέση του σώματός σας θα τονίσετε τη μέση σας με τον καλύτερο τρόπο.



Η δύναμη του μαξιμαλισμού

Αν υπάρχει μια τάση στις ζώνες που κυριάρχησε στη σκηνή της μόδας τους περασμένους μήνες, αυτή είναι η ζώνη με τρουκς. Από τότε που η Khaite παρουσίασε τη ζώνη Benny, πολλοί σχεδιαστές ακολούθησαν το παράδειγμά της, βάζοντας τη δική τους υπογραφή στη ζώνη με τα τρουκς. Με την αυξανόμενη τάση προς τον μαξιμαλισμό, μια ζώνη με τρουκς μπορεί εύκολα να δώσει προσωπικότητα, υφή και παιχνιδιάρικη διάθεση σε κάθε look και το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα περάσει σίγουρα απαρατήρητο.