Το φθινόπωρο πλησιάζει και μαζί του έρχεται η στιγμή να ανανεώσουμε τη χρωματική παλέτα της γκαρνταρόμπας μας.

Αν και τα σκούρα ουδέτερα χρώματα αποτελούν διαχρονική επιλογή για τη συγκεκριμένη εποχή, φέτος οι τάσεις προτείνουν κάτι λίγο διαφορετικό: αποχρώσεις που παραμένουν κομψές και εύκολες στους συνδυασμούς, αλλά δίνουν περισσότερο χαρακτήρα στα καθημερινά looks.

Οι πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026 έφεραν στο προσκήνιο βαθιές, σοφιστικέ αποχρώσεις, από το midnight blue μέχρι το έντονο scarlet. Το αποτέλεσμα είναι μια παλέτα που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε minimal εμφανίσεις όσο και σε πιο statement σύνολα.

Αν λοιπόν θέλεις να δώσετε ένα μικρό update στο φθινοπωρινό σου στιλ, αυτά είναι τα 5 χρώματα που αξίζει να βάλεις στη συλλογή σου.

Τα 5 χρώματα που θα βλέπεις παντού αυτή την εποχή και θα σου χαρίσουν chic vibes σε κάθε εμφάνιση

Midnight blue

Το midnight blue είναι η ιδανική επιλογή για όσες αγαπούν το μαύρο, αλλά θέλουν να δοκιμάσουν κάτι λίγο διαφορετικό. Πρόκειται για ένα βαθύ μπλε που πλησιάζει πολύ το μαύρο και αποπνέει αμέσως κομψότητα.

Plum

Το plum, μια πλούσια και βαθιά απόχρωση του δαμασκηνί, έρχεται να δώσει χρώμα στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Συνδυάζεται υπέροχα με κρεμ, μαύρο και chocolate brown.



Carbon grey

Το γκρι επιστρέφει, αλλά σε μια πιο βαθιά και σοφιστικέ εκδοχή. Το carbon grey είναι αρκετά ουδέτερο ώστε να φοριέται καθημερινά, αλλά έχει περισσότερο χαρακτήρα από ένα κλασικό ανοιχτό γκρι.



Moss green

Το πράσινο παραμένει στη μόδα, όμως φέτος αφήνουμε στην άκρη τις πιο θερμές, olive αποχρώσεις και στρεφόμαστε προς το muted moss green. Η γήινη αυτή απόχρωση είναι εκπληκτικά ευέλικτη και ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική του φθινοπώρου.



Scarlet red

Τέλος, μια πιο τολμηρή επιλογή, το scarlet red παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο και λειτουργεί πλέον σχεδόν σαν ουδέτερο χρώμα στις πιο fashion-forward γκαρνταρόμπες. Το έντονο κόκκινο χαρίζει αμέσως ενέργεια και κάνει ακόμη και το πιο απλό outfit να ξεχωρίζει.

