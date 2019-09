Απίθανη γιαγιά χρησιμοποιεί πιστολάκι μαλλιών για να κάνει τα αυτοκίνητα να κόψουν ταχύτητα και γίνεται viral

Η γιαγιά Patti Baumgartner βλέποντας τα αυτοκίνητα να τρέχουν στο South Finely Point στο Polson και ανησυχώντας για την ασφάλεια του εγγονού της, κάθισε στην άκρη του δρόμου και στόχευε τα διερχόμενα αυτοκίνητα μ’ ένα άσπρο πιστολάκι μαλλιών.

«Συζητούσαμε για την ταχύτητα που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα και τι θα μπορούσε να τη μειώσει», είπε η Baumgartner. «Αποφασίσαμε να καθίσω στην καρέκλα και να κρατώ το πιστολάκι ως ραντάρ για τον έλεγχο της ταχύτητας».

This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup #FinleyPoint #SlowDown pic.twitter.com/zicvdRpCyc

— Timmy B (@timmyb48) August 18, 2019