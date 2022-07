DIY γάμος, γίνε η στιγμή σου!

Τώρα μπορείς να διοργανώσεις τον γάμο των ονείρων σου, όπως εσύ θέλεις!

Ό,τι έχεις ονειρευτεί για τη μέρα του Γάμου σου κάν’ το πραγματικότητα, γίνε η Στιγμή σου.

To νέο βίντεο της El Deco εμπνεύει όλα τα μελλόνυμφα ζευγάρια να οργανώσουν το γάμο τους με κέφι και αυτοπεποίθηση. Να δημιουργήσουν όνειρα και στιγμές. Στιγμές που θα τους ακολουθούν για πάντα.

DIY Γάμος: Τι είναι

Ένα δημιουργικό μονοπάτι ανοίγει με τον DIY γάμο να δίνει προτεραιότητα σε σένα και σε αυτό που νιώθεις. Κάνε στην άκρη τα «πρέπει» και τους τύπους και γίνε η νύφη του δικού σου παραμυθιού. Όλα αυτά μπορείς να τα πετύχεις μέσα από έναν Do It Yourself γάμο. Όπως κάθε νύφη, έτσι και εσύ είσαι μοναδική. Βάζοντας, λοιπόν, όλη σου την αγάπη, το μεράκι και το στυλ που σε αντιπροσωπεύει, μπορείς να φτιάξεις ένα γάμο που σε χαρακτηρίζει 100%. Ο DIY γάμος σου ξεκινάει στην El Deco, εκεί που η φαντασία και η δημιουργικότητα παίρνουν μορφή με τα πιο εκλεκτά υλικά.

DIY μπομπονιέρες γάμου

Πρώτο και σημαντικό στα υλικά DIY γάμου είναι οι DIY μπομπονιέρες. Αποτελούν ένα ευχαριστήριο δώρο προς τους καλεσμένους ενώ φέρουν το θέμα και το στυλ όλου του γάμου, διαλέγοντας πάντα τα κατάλληλα υλικά για μπομπονιέρες. Δώσε χώρο στη φαντασία και τη δημιουργικότητα σου και ξεκίνα να δημιουργείς. Αρχικά, επίλεξε σαν βασικό στοιχείο κομμένα υφάσματα, πουγκιά, γυάλινα βαζάκια, μπουκαλάκια ή κουτάκια. Σειρά έχει το διακοσμητικό μέρος. Χρησιμοποίησε κορδέλες, κορδόνια και διακοσμητικά για μπομπονιέρες. Για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα τόλμησε διαφορετικές υφές, υλικά και μοτίβα. Φτιάξε κάτι ανεπανάληπτο με τη δική σου πινελιά.

Τραπέζι ευχών γάμου - Candy bar

Από ένα DIY γάμο, δεν μπορεί να λείπει το τραπέζι ευχών. Αποτελεί μια εντυπωσιακή γωνιά που αναδεικνύει όλο το στυλ του γάμου. Αν αναρωτιέσαι πως να στήσεις το τραπέζι ευχών θα χρειαστείς, σε πρώτη φάση, υφάσματα και γυάλινα είδη για να δώσεις ύψος. Γέμισε τα βάζα και τις πιατέλες με κουφέτα και μαρσμέλλοου για περισσότερο χρώμα. Έπειτα πρόσθεσε στο στολισμό σου τα θεματικά διακοσμητικά και φυσικά το βιβλίο ευχών. Εκεί οι καλεσμένοι σου θα γράψουν τις πιο όμορφες ευχές τους για την κοινή σας ζωή. Αν μάλιστα θες να κάνεις κάτι πιο grande, θα σου προτείναμε να προσθέσεις κεράσματα τοπικά, γλυκίσματα καθώς και δροσερά ποτά και να το μετατρέψεις σε ένα εντυπωσιακό candybar.

Στολισμός εκκλησίας και σετ γάμου

Μπορεί ο στολισμός εκκλησίας και το σετ γάμου να ανήκουν στις υποχρεώσεις της κουμπάρας/ ου αλλά η συνεννόηση και οι από κοινού αποφάσεις είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ακολούθησε για μια ακόμη φορά το τη μαγική συνταγή του DIY για ένα στολισμό που θα αφήσει εποχή. Διάλεξε πομπώδη σταντ γάμου και βάζα διακόσμησης, τα οποία θα γεμίσεις με πλούσια μπουκέτα λουλουδιών και όχι μόνο. Από την άλλη, δημιούργησε ένα σετ γάμου, στο στυλ που ακριβώς έχεις ονειρευτεί. Συνδύασε στέφανα, επάργυρα ή χειροποίητα, με ποτήρια καράφα και δίσκο, φτιάχνοντας το δικό σου προσωποποιημένο σετ. Ένα σετ που θα αντιπροσωπεύει εσένα και το άλλο σου μισό.

Διακόσμηση τραπεζιού δεξίωσης γάμου

Η δεξίωση ή το πάρτυ γάμου είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα αξέχαστο πάρτυ. Εκεί θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε και θα απολαύσετε μοναδικές στιγμές με τους αγαπημένους σας! Εξίσου σημαντικός και εδώ είναι ο στολισμός που θα επιλέξεις δίνοντας με αυτό το τρόπο χαρακτήρα και φινέτσα στο χώρο δεξίωσης. Μπορείς σύμφωνα με το θέμα γάμου σου να φτιάξεις και να διακοσμήσεις το τραπέζι του γάμου. Για να τα πετύχεις, επίλεξε υφάσματα και ράνερ, πρωτίστως. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε δίσκους και πιατέλες, βάζα διακόσμησης, κασπώ και διακοσμητικά. Μια εξαιρετική εναλλακτική πρόταση είναι οι πλούσιες γιρλάντες λουλουδιών ή οι συνθέσεις με φανάρια και κηροπήγια. Στο γενικότερο πλαίσιο διακόσμησης μην ξεχάσεις να συμπεριλάβεις και την αρίθμηση των τραπεζιών.

Πες το μεγάλο «Ναι» στο άλλο σου μισό και απόλαυσε τη κάθε στιγμή εκεί που τα όνειρα συναντούν τη πραγματικότητα. Φτιάξε το δικό σου παραμύθι όπου η πρωταγωνίστρια είσαι εσύ και ο σύντροφος σου, δημιουργώντας γλυκές αναμνήσεις μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γίνε η στιγμή σου. Be Yourself, Do It Yourself!