Οι Vini Vici και οι Infected Μushroom φέρνουν την Tomorrowland στο Bolivar

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου στο Bolivar Beach Bar.

Οι VINI VICI (live) και οι INFECTED MUSHROOM (live retro set) σε ένα ανεπανάληπτο για τα ελληνικά δεδομένα line up, ερχόμενοι απευθείας από το stage τους στη Tomorrowland, στην Αθήνα και το Bolivar Beach Bar! Μαζί τους, ο Randy Seidman από τους πρωτεργάτες της σκηνής του Los Angeles και Breakthrough DJ/Producer of the Year στην δημοσκόπηση του DJ Mag Top 100.

Opening act by Steph & Closing set by XDimension.

Doors Open: 21:00 Είσοδος: 20€ Προπώληση / 25€ Στην Είσοδο

Άτομα ανά τραπέζι: 6 Maximum

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου –

