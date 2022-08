Το φημισμένο μπαρ Hanky Panky με τον Walter Meyenberg και την Gina Barbachano καθώς και ο βραβευμένος με 3 αστέρια Michelin Christian Le Squer έρχονται στο 2ο Summer Festival στο Daios Cove

Στις 26, 27 & 28 Αυγούστου έρχεται μία διοργάνωση που «εμπλέκει» έντεχνα τρεις μοναδικές κουλτούρες: αυτή του fine drinking, της γαστρονομίας και της μουσικής σε συνεργασία με τους The Clumsies και τη Moët Hennessy.

Το “The Summer Festival Daios Cove x The Clumsies σε συνεργασία με τη Moët Hennessy”, είναι μία πρωτοβουλία της δημιουργικής ομάδας του Daios Cove με τους The Clumsies, το τέταρτο καλύτερο μπαρ σε ολόκληρο τον κόσμο και τη Moët Hennessy,το κορυφαίο business division Οίνου & Οινοπνευματωδών ποτών της εταιρίας LVMH. Oι βραβευμένοι mixologists Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης επιμελούνται τα κοκτέιλ του 5* Daios Cove για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αντλώντας έμπνευση από το κρητικό terroir και την απαράμιλλη φύση που περιβάλλει το Cove.

Το 2ο Summer Festival υποδέχεται το Hanky Panky Cocktail Bar μαζί με τους διάσημους bartender Walter Meyenberg και την Gina Barbachano αλλά και τον τριάστερο σεφ Christian Le Squer από το διάσημο Le Cinq, του Παρισινού Four Seasons Hotel George V με 3 αστέρια Michelin για 20 συνεχή έτη, σε ένα τριήμερο μοναδικών εκδηλώσεων fine drinking και γαστρονομίας όπου bartenders, chef και DJ δημιουργούν συμβιωτικά, καθιστώντας το Daios Cove ένα δημιουργικό hub νέων εμπειριών για τους φιλοξενούμενους του.

Αυτή είναι και η μοναδικότητα του The Summer Festival: Το πόσο όμορφα και οργανικά συνδυάζονται στο Cove η κουλτούρα της απόσταξης, της γαστρονομίας και της σύγχρονης μουσικής.

Το νεοσύστατο φεστιβάλ έρχεται για 2η χρονιά και με τον αέρα τριών αστεριών Michelin και στόχο τόσο να ανεβάσει τον πήχη της υψηλής γαστρονομίας από το εξωτερικό όσο και για να συναρπάσει γευστικά τους ουρανίσκους με τις προτάσεις fine drinking και food pairing, με συνοδεία μουσικής από διάσημους DJ του εξωτερικού.

To Πρόγραμμα

Tην Παρασκευή 26, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Αυγούστου, μοναδικοί χώροι φαγητού και ποτού στο Daios Cove στην βορειοανατολική Κρήτη θα ταξιδέψουν το κοινό του The Summer Festival με εμπειρίες βραβευμένων κοκτέιλ φτιαγμένων με τα καλύτερα υλικά στον κόσμο, υπό τους ήχους εξαιρετικών DJ.

Όλοι μαζί, αστέρες της τέχνης του mixology, upbeat DJs και εμπνευσμένοι δημιουργοί γεύσεων συμπράττουν για να απογειώσουν την εμπειρία αυτού του καλοκαιριού στα ύψη και να οδηγήσουν τους καλεσμένους σε ένα αξέχαστο gastro-fine drinking ταξίδι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκλειστικά, signature cocktails από τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους mixologists Nίκο Μπάκουλη και Βασίλη Κυρίτση, champagne dinner με δημιουργίες του κορυφαίου chef Christian Le Squer σε πλήρη αρμονία με τη σαμπάνια Veuve Clicquot και φυσικά ένα deluxe pool party με ατμόσφαιρα lounge και cocktails Eminente Rum και Volcán de mi Tierra Tequila από τα χέρια των βραβευμένων mixologist Walter Meyenberg και την Gina Barbachano.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 26 Αυγούστου

Christian Le Squer // 19:30 // Ocean Restaurant

Curated by Veuve Clicquot and dessert cocktail by The Clumsies with Eminente Reserva Rum

Δυναμική έναρξη για τo δεύτερο “The Summer Festival Daios Cove x The Clumsies σε συνεργασία με τη Moët Hennessy” αποτελεί το δείπνο με τον τριάστερο Christian Le Squer του Le Cinq στο Παρίσι με συνδυασμούς σαμπάνιας από τον brand ambassador της Moët Hennessy Greece και visiting sommelier, Νικόλα Γιαννόπουλο. Η haute Γαλλία έρχεται στο Daios Cove με την υπογραφή μίας σημαντικής σύμπραξης, της σαμπάνιας Veuve Clicquot και των πολυβραβευμένων bartenders Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης του The Clumsies, του αθηναϊκού μπαρ που βρίσκεται στο νούμερo 4 της παγκόσμιας κατάταξης World’s 50 Best Bars 2021.

Με την αφθονία, την πολυπλοκότητα και την αρωματική της ένταση, κάθε σαμπάνια Veuve Clicquot συνδυάζει με μια σύγχρονη προσέγγιση τη γαστρονομία, χωρίς περιορισμούς και όρια, συνοδεύοντας μοναδικά το μενού που σχεδίασε ειδικά για την βραδιά ο Chef. Κάθε πιάτο συνοδεύεται αρμονικά με μία διαφορετική ετικέτα Veuve Clicquot.

Σάββατο 27 Αυγούστου

Night Pool Party, Ocean Bar // 20:30

Guest Mixologists: Walter Meyenberg & Gina Barbachano | Hanky Panky

Guest DJ: Sophie Lloyd

Curated by Eminente Reserva Rum & Volcán De Mi Tierra Cristalino Tequila

Tequila & Rum inspired cocktails

Εκεί που η πολυτέλεια συναντά το καλοκαίρι το Daios Cove οργανώνει ένα βραδινό καλοκαιρινό πάρτι στην πισίνα με ευφάνταστα cocktail με Eminente Reserva Rum & Volcán De Mi Tierra Cristalino Tequila, με πρωταγωνιστές δύο από τις σημαντικότερες φιγούρες της τέχνης των cocktail παγκοσμίως. Πρόκειται για τους Walter Meyenberg & Gina Barbachano | Hanky Panky που ξεχωρίζει ως το Νο.12 στη λίστα με τα 50 καλύτερα bars παγκοσμίως, το Νο.16 στα 50 καλύτερα bars της Βόρειας Αμερικής το 2022, καθώς και το Νο. 48 στα Top 500 Bars στον κόσμο.

Το Eminente Reserva Rum είναι «το ρούμι των αντιθέσεων». Έχει την ελαφρότητα ενός νεαρού αποστάγματος και ταυτόχρονα το βάθος ενός παλαιωμένου ενώ είναι ένα από τα λίγα κουβανέζικα ρούμια που πωλούνται διεθνώς κρατώντας το πολυπόθητο ‘Denominación de Origen Protegida’ διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα του ως κουβανέζικο ρούμι.

Η Volcán De Mi Tierra Añejo Cristalino είναι μια παλαιωμένη craft τεκίλα από 100% Blue Weber αγαύη. Είναι ένα μείγμα από añejo και extra-añejo τεκίλα, που χάρη στην ανάμειξη προσεκτικά επιλεγμένης μπλε αγαύης από τα Highlands (Los Altos) και από τα Lowlands (El Valle) διαθέτει πολυπλοκότητα, ένταση και αρωματικό χαρακτήρα.

Το ηχητικό χαλί για τις μοναδικές cocktail δημιουργίες των Hanky Panky συνθέτει η γνωστή DJ Sophie Lloyd, απευθείας από το Λονδίνο, με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της που συνδυάζει house και techno και μελωδίες με καλοκαρινό συναίσθημα.

Κυριακή 28 Αυγούστου

Beach Party, The Beach House // 13:00

Guest Mixologists: Nikos Bakoulis & Vasilis Kyritsis | The Clumsies

Guest DJ: John Monkman

Curated by Chandon Garden Spritz

Chandon Garden Spritz inspired cocktails

Εκεί που η πολυτέλεια συναντά το καλοκαίρι το Daios Cove δημιουργεί μία γιορτή στην παραλία, με πρωταγωνιστές τους αεικίνητους Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπάκουλη του The Clumsies. Οι δύο τους θα αναμείξουν φανταστικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τo Chandon Garden Spritz καθώς οι επισκέπτες θα ζήσουν την απόλυτη fine drinking εμπειρία στο πιο ειδυλλιακό τοπίο του καλοκαιριού.

Το Garden Spritz είναι ένα aperitif (Spritz), Ready to drink, από 100% φυσικά συστατικά, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας sparkling wine, λικέρ από bitter πορτοκαλιών, βότανα και μπαχαρικά τοπικής προέλευσης. Χωρίς πρόσθετα συντηρητικά και χρωστικές ουσίες είναι μια απόλυτα φυσική επιλογή με χαμηλές θερμίδες που ήρθε για να απογειώσει την εμπειρία Spritz!

Παράλληλα, ο DJ John Monkman με τον δικό τoy μοναδικό μουσικό ρεπερτόριο θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην παραλία.

Hanky Panky Cocktail Bar Trivia

Kατατάσσεται στο Νο. 12 στην παγκόσμια λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2022, στο Νο. 16 ανάμεσα στα 50 καλύτερα μπαρ της Βόρειας Αμερικής για το 2022, καθώς και στο Νο. 48 στα Top 500 Bars.

Η Hanky Panky εμπειρία είναι τόσο μοναδική όσο και πολυποίκιλη. Η ομάδα του Hanky Panky ηγείται υπό της Bar Manager Geor(gina) Barbachano και τον Head Bartender Ismael Martínez ενώ αποτελείται από κορυφαίους bartenders, όπου ο καθένας από αυτούς διεκδικεί μια νύχτα την εβδομάδα ως δική του, προκειμένου να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο bartending στην Πόλη του Μεξικού.

Το Hanky Panky Cocktail Bar είναι μοναδικό στο είδος του και καθορίζει τα κατάλληλα πρότυπα ποιότητας και υπηρεσιών cocktail στην ανερχόμενη σκηνή των craft cocktail της Πόλης του Μεξικού. Βρίσκεται στο La Juárez, μία από τις πιο εμβληματικές γειτονιές της Πόλης του Μεξικού, όπου αυτή τη στιγμή βιώνει μια ανάπτυξη τόσο σε πολιτιστικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ως speakeasy τύπος μπαρ, το Hanky Panky δεν μπορεί να αποκαλύψει τη διεύθυνσή του. Παρόλα αυτά, οι κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή και μέσω κοινωνικών δικτύων.

Walter Meyenberg - Founder & CEO του Ομίλου Foodie Groovy | Trivia

Ο Walter Meyenberg είναι Μεξικανός σχεδιαστής και επιχειρηματίας με πάθος για την εσωτερική διακόσμηση, τη γαστρονομία και το mixology. Δικαίως έχει κερδίσει μια θέση στον κλάδο της φιλοξενίας λόγω της ικανότητάς του να σκέφτεται έξυπνα και να καινοτομεί, δημιουργώντας μέρη που έχουν γίνει γαστρονομικά hot spots στην Πόλη του Μεξικού. Ο Meyenberg είναι ο δημιουργός, ο σχεδιαστής και ο συνεργάτης πολλών ιδεών όπως: Hanky Panky Cocktail Bar, Huset, Brujas, Pigeon, Waikiki Tiki Room, Tintorera, Los Ángeles, CA, La Nacional, Down in Mexico, The Liquid Show, Sesame, Paprika, Barra Criolla, La Botica Mezcalería, Fortuna Mezcal και Fundación Fortuna.

Το πάθος του τον οδήγησε να κερδίσει δύο υποψηφιότητες από τους New York Times για το concept και τον σχεδιασμό των La Nacional και Hanky Panky. Το τελευταίο ξεχωρίζει ως το Νο.12 στη λίστα με τα 50 καλύτερα bars παγκοσμίως, το Νο.16 στα 50 καλύτερα bars της Βόρειας Αμερικής το 2022, καθώς και το Νο. 48 στα Top 500 Bars στον κόσμο. Επιπλέον, το Brujas αποτελεί το Νο. 340 ανάμεσα στα Top 500 Bars παγκοσμίως, το Waikiki Tiki Room εμφανίστηκε στο 50 Best Discovery 2021, ενώ το Huset αποτελεί το No. 43 στη La Liste. Ο Walter Meyenberg αποτελεί έναν από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη γαστρονομία, καθώς έχει αλλάξει ριζικά την γαστρονομική σκηνή της Πόλης του Μεξικού.

Αυτό το τριήμερο, το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ για όλες τις αισθήσεις, συμβαίνει στην Κρήτη και το Daios Cove. Μην το χάσετε.