Η βραδιά του Roger Federer: Η απόλυτη αποθέωση, τα δάκρυα και η στήριξη του Nadal

H χθεσινή βραδιά του Roger Federer θα μείνει στην ιστορία

Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι με το τένις, δεν μπορείς παρά να κοιτάξεις στις χθεσινές φωτογραφίες και να μην νιώσεις δέος. Δυο αθλητές που άφησαν ιστορία, που αναμετρήθηκαν ξανά και ξανά στα γήπεδα, που πάλευαν για την κορυφή όντας αντίπαλοι, γίνονται μια γροθιά και στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, προκαλώντας θαυμασμό και δέος.

Η χθεσινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Roger, ο οποίος αφήνει την αθλητική του καριέρα (λίγο μετά την αποχώρηση και της Serena Williams από τα γήπεδα). Ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην παγκόσμια ιστορία του τένις κλείνει. Ένας μεγάλος θρύλος αποθεώνεται και υπενθυμίζει το μεγαλείο του, με την ευαλωτότητα που έδειξε εχθές το βράδυ. Ο άνθρωπος λοιπόν που λατρεύτηκε τόσο όσο κανείς άλλος τενίστας, αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με συμπαίκτη τον φίλο του, αλλά και μεγαλύτερο αντίπαλό του στα γήπεδα, τον Ράφα Ναδάλ.

Ένα ματς στο οποίο τα... χρόνια ήταν «βαριά» (77 χρονών και οι δύο μαζι...) για την ομάδα της Ευρώπης, που ωστόσο πρόσφερε ορισμένες πολύ όμορφες στιγμές. Οπως και αυτή η σπάνια με τον Φέντερερ να... τρυπάει το φιλέ με ένα χτύπημα που μπορεί να μην πήρε τον πόντο, αλλά έβγαλε ένα χτύπημα που βλέπει κανείς μία στο εκατομμύριο.

Το αντίο του Φέντερερ και η στιγμή που λύγισε

Ο αγώνας μικρή σημασία είχε σε ότι ακολούθησε. Ο Φέντερερ αφού χαιρέτησε έναν προς ένα τους παίκτες των δύο ομάδων, δέχτηκε ένα standing ovation που τον έκανε να λυγίσει.

Το ίδιο και ο Ναδάλ με τον Τσιτσιπά που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Αφού έπαιξε ένα βίντεο με στιγμές από την καριέρα του, αλλά και λόγια αντιπάλων του, ήρθε η ώρα να μιλήσει, κάτι που έκανε με πολλά δάκρυα συγκίνησης.

«Πρέπει να αντέξω... Ηταν μία υπέροχη μέρα. Είπα στα παιδιά ότι είμαι ευτυχισμένος κι όχι λυπημένος που φεύγω. Εκανα τα πάντα τελευταία φορά. Δεν είχα στρες. Αλλά χαίρομαι που έπαιξα το ματς. Το να παίζω με τον Ράφα και να έχω τόσους θρύλους εδώ στο αντίο μου...Εκπληκτικό να έχω εδώ μαζί μου και τον Νόβακ με τον Αντι. Δεν ήθελα να είμαι μόνος στο τελευταίο ματς. Πάντα αισθανόμουν παίκτης ομάδας. Οχι μοναχικός.Είναι γιορτή για μένα και σας ευχαριστώ. Ημουν χαρούμενος που απλά έπαιζα τένις. Δεν περίμενα ότι θα κάνω τέτοια καριέρα. Ομως θα το έκανα ξανά από την αρχή» είπε αρχικά και ξέσπασε σε κλάματα.

Το ίδιο έκαναν και οι γονείς του με την συζυγό του, Μίρκα, που μόλις την ανέφερε ξέσπασε για τα καλά.

«Αν δεν με παρακινούσε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα συνέχιζα να παίζω. Σ' ευχαριστώ» είπε και εκεί λύγισε όπως και ο Ναδάλ, που με δακρυσμένα μάτια προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι το... άλλο του μισό στα γήπεδα, αποχωρεί οριστικά.

Συγκινημένοι ήταν και ο Τσιτσιπάς με τον Ρουντ, που έχουν πει ότι είναι το ίνδαλμά τους.

Οσο η Ελι Γκούντλινγκ τραγουδούσε ένα κομμάτι για χάρη του, οι γονείς του μαζί με την Μίρκα και τα τέσσερα παιδιά του κατέβηκαν στο γήπεδο και τους πήρε αγκαλιά λέγοντάς τους πόσο τους αγαπάει και ότι κλαίει από χαρά.

Στον αγωνιστικό χώρο κατέβηκε και ο Ροντ Λέιβερ που ήθελε να τον συγχαρεί για την καριέρα του. Από τις κερκίδες δεν έφευγε κανείς και δέχτηκε ένα ακόμη standing ovation κάνοντας έναν μικρό γύρο θριάμβου.

We are not crying, you are.