To Αnother Love έγινε το τραγούδι της επανάστασης στο Ιράν - Η αντίδραση του δημιουργού του, Tom Odell

«Και αν κάποιος σε πληγώσει, θέλω να πολεμήσω. Αλλά τα χέρια μου έχουν σπάσει πάρα πολλές φορές»

Οι ειδήσεις με δολοφονίες νεαρών κοριτσιών, εξαιτίας των μαλλιών τους και των χιτζάμπ, προκαλούν φρίκη. Και ταυτόχρονα ρίγος από τις διαδηλώσεις χιλιάδων γυναικών και ανδρών. Υλικό με βίντεο και εικόνες από διαμαρτυρίες στο Ιράν, κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τα περισσότερα βίντεο να ηχούν στο background το τραγούδι του Tom Odell, «Another Love», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2013.

Το συγκεκριμένο τραγούδι άρχισε να γίνεται και πάλι viral, όταν ένα απόσπασμά του άρχισε να χρησιμοποιείται επανειλημμένα για να συνοδεύσει μια σειρά από βίντεο διαμαρτυρίας. Χρησιμοποιείται ένα σύντομο clip που γυρίστηκε σε συναυλία του Άγγλου τραγουδιστή, στο οποίο το πλήθος ακούγεται να τραγουδά τους στίχους: «Και αν κάποιος σε πληγώσει, θέλω να πολεμήσω / Αλλά τα χέρια μου έχουν σπάσει πάρα πολλές φορές, έτσι θα χρησιμοποιήσω τη φωνή μου, θα είμαι τόσο γ@μημέν@ αγενής / Οι λέξεις πάντα κερδίζουν / Ξέρω όμως ότι θα χάσω».

The fight for #feminist, #equality and #freedom has started by women in Iran. Don't let Islamic rejim of #Iran stop them.

Be their voice.#MahsaAmini#Mahsa_Amini#anotherlove#مهسا_امینی