Το Museé Maillol επιτρέπει στους επισκέπτες του να δουν γυμνοί έκθεση γλυπτών

Στη γαλλική πρωτεύουσα, 800 επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν γυμνοί τα γλυπτά μίας έκθεσης, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του μουσείου με τη Γαλλική Ομοσπονδία Γυμνισμού.

Η έκθεση “Hyperrealism. This is Not a Body” αποτελείται από 30 ρεαλιστικά γλυπτά – πολλά από αυτά γυμνά – και άνοιξε τις πύλες της στο Museé Maillol του Παρισιού την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτός είναι ο 13ος σταθμός της έκθεσης, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπιλμπάο και συνέχισε με περιοδεία στην Αυστραλία, το Αζερμπαϊτζάν και την Ταϊβάν.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, τουλάχιστον 800 επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν γυμνοί τα γλυπτά, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του μουσείου με τη Γαλλική Ομοσπονδία Γυμνισμού.

